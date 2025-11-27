ETV Bharat / state

बिहार में विजिलेंस टीम का बड़ा छापा, कार्यपालक पदाधिकारी के कई ठिकानों पर रेड

समस्तीपुर में रोसड़ा नगर परिषद के पदाधिकारी के घर और ऑफिस में निगरानी अन्वेषण की टीम ने छापा मारा. वहीं पटना में भी छापेमारी हुई.

कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्रनाथ वर्मा के ठिकानों पर रेड (ETV Bharat)
समस्तीपुर: रोसड़ा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्रनाथ वर्मा के विभिन्न ठिकानों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना ने बुधवार को बड़ी छापेमारी की है. यह कार्रवाई निगरानी थाना कांड संख्या 99/25 के तहत दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है.

रोसड़ा नगर परिषद के EO के ठिकानों पर छापा: निगरानी टीम ने सबसे पहले वर्मा के रोसड़ा स्थित किराए के मकान पर छापेमारी की, जहां से 5 लाख 600 रुपए नकद, 2 लाख का एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का रसीद और कई अन्य महत्त्वपूर्ण सामानों की रसीदें और दस्तावेज बरामद किये गए.

आय से अधिक संपत्ति का मामला (ETV Bharat)

आय से अधिक संपत्ति का मामला: टीम यह जांच कर रही है कि ये नकदी और दस्तावेज किस स्रोत से प्राप्त हुए हैं और क्या इनका संबंध कथित अवैध संपत्ति से है. छापेमारी के दौरान निगरानी टीम रोसड़ा नगर परिषद कार्यालय भी पहुंची.

कार्यालय में भी रेड: कार्यालय के कई कक्षों की तलाशी ली गई हालांकि, अधिकारियों के अनुसार वहां से कोई संदेहास्पद या आरोपी से संबंधित दस्तावेज बरामद नहीं हुए. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पुलिस उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि, यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की गहन जांच का हिस्सा है.

कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्रनाथ वर्मा के विभिन्न ठिकानों पर छापा (ETV Bharat)

"पदाधिकारी के घर और कार्यालय की तलाशी ली गई है. ऑफिस से कोई निजी सामान नहीं मिला है. बरामद नकदी, दस्तावेज और रसीदों का विश्लेषण किया जा रहा है. आगे की विधि प्रक्रिया चलेगी. पटना में भी उनके आवास पर छापा मारा गया है."- पवन कुमार, डीएसपी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना

पटना में भी टीम ने दी दबिश: निगरानी ब्यूरो की एक अन्य टीम ने उपेंद्रनाथ वर्मा के पटना स्थित आवास पर भी एक साथ छापेमारी की है. जानकारी के अनुसार , वहां से मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है. वहीं रोसड़ा नगर परिषद में निगरानी के अचानक दबिश से कार्यालय में हड़कम मच गया.

