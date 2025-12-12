ETV Bharat / state

बिहार में सुबह-सुबह विजिलेंस की रेड में घूसखोर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार, घर छोड़कर भागे BEO

रोहतास: बिहार के रोहतास में पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने अहले सुबह आज बड़े फिल्मी अंदाज में रिश्वतखोर डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथ घूस के 14000 रुपए के साथ उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह घूसखोर डाटा ऑपरेटर पिछले तीन दिनों से विजिलेंस की टीम को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को निगरानी के हत्थे चढ़ गया.

घूसखोर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार: दरअसल निगरानी की टीम ने अकोढीगोला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार के डाटा ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. वह एक शिक्षक से वेतन निर्धारण के लिए 14 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद टीम उसे पटना लेकर चली गई है.

घूसखोर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार (ETV Bharat)

BEO फरार: वहीं ऑपरेटर की गिरफ्तारी की भनक लगते ही बीईओ फोन बंद कर फरार हो गए हैं. हालांकि निगरानी की टीम ने डेहरी स्थित गांधीनगर में उनके आवास पर दबिश दी पर वह नहीं मिले.

शिक्षकों से वेतन निर्धारण के लिए घूस: निगरानी के डीएसपी विंध्याचल प्रसाद ने बताया कि अकोढीगोला के शिक्षक सुनील कुमार ने निगरानी में शिकायत की थी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार क्षेत्र के 10 शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए 15 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं. अंततः 14 हजार रुपए में बात तय हो गई है. इसके बाद आज सुबह जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के डाटा ऑपरेटर चंदन शर्मा अपने आवास पर शिक्षक से 14 हजार रुपए रिश्वत ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने उन्हें दबोच लिया.