ETV Bharat / state

बिहार में सुबह-सुबह विजिलेंस की रेड में घूसखोर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार, घर छोड़कर भागे BEO

रोहतास में विजिलेंस की टीम ने सुबह-सुबह घूसखोर डाटा ऑपरेटर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. वहीं बीईओ के आवास पर भी छापा मारा गया.

Vigilance raid in rohtas
रोहतास में विजिलेंस का छापा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 12, 2025 at 12:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: बिहार के रोहतास में पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने अहले सुबह आज बड़े फिल्मी अंदाज में रिश्वतखोर डाटा ऑपरेटर को रंगे हाथ घूस के 14000 रुपए के साथ उसके आवास से गिरफ्तार कर लिया है. सबसे बड़ी बात यह है कि यह घूसखोर डाटा ऑपरेटर पिछले तीन दिनों से विजिलेंस की टीम को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को निगरानी के हत्थे चढ़ गया.

घूसखोर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार: दरअसल निगरानी की टीम ने अकोढीगोला के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार के डाटा ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. वह एक शिक्षक से वेतन निर्धारण के लिए 14 हजार रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद टीम उसे पटना लेकर चली गई है.

घूसखोर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार (ETV Bharat)

BEO फरार: वहीं ऑपरेटर की गिरफ्तारी की भनक लगते ही बीईओ फोन बंद कर फरार हो गए हैं. हालांकि निगरानी की टीम ने डेहरी स्थित गांधीनगर में उनके आवास पर दबिश दी पर वह नहीं मिले.

शिक्षकों से वेतन निर्धारण के लिए घूस: निगरानी के डीएसपी विंध्याचल प्रसाद ने बताया कि अकोढीगोला के शिक्षक सुनील कुमार ने निगरानी में शिकायत की थी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार क्षेत्र के 10 शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए 15 हजार रुपए की मांग कर रहे हैं. अंततः 14 हजार रुपए में बात तय हो गई है. इसके बाद आज सुबह जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के डाटा ऑपरेटर चंदन शर्मा अपने आवास पर शिक्षक से 14 हजार रुपए रिश्वत ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने उन्हें दबोच लिया.

Vigilance raid in rohtas
घूसखोर डाटा ऑपरेटर गिरफ्तार (ETV Bharat)

"निगरानी की टीम को सूचना मिली थी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का घूसखोर डाटा ऑपरेटर रिश्वत के 14000 रुपए मांग रहा है. इसी मामले को लेकर निगरानी की टीम ने मिली शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी शुरू की. आज अहले सुबह नाटकीय ढंग से डाटा ऑपरेटर के आवास से ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है."- विंध्याचल प्रसाद, डीएसपी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना

विशिष्ट शिक्षक की शिकायत पर कार्रवाई: बाद में निगरानी की टीम डेहरी स्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रणव कुमार के आवास पर भी पहुंची, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके वहां से गायब पाए गए. शिक्षक सुनील कुमार की मानें तो वह अकोढीगोला के मध्य विद्यालय बांका में पोस्टेड हैं. बीईओ अपने डाटा ऑपरेटर के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के एवज में घूस की मांग कर रहे थे.

Vigilance raid in rohtas
शिक्षक सुनील कुमार (ETV Bharat)

"प्रति व्यक्ति 15 सौ रुपए 10 लोगों के लिए मांग रहे थे. इसी मामले को लेकर निगरानी में शिकायत की गई. तब निगरानी की टीम अकोढीगोला पहुंची और₹14000 रिश्वत लेते डाटा ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया."- सुनील कुमार सिंह, शिकायतकर्ता शिक्षक

ये भी पढ़ें

बिहार में घूसखोर दारोगा गिरफ्तार, केस मैनेज करने के लिए रखी थी डिमांड, निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा

बिहार में घूसखोर डाटा ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार, किसान की शिकायत पर निगरानी विभाग ने दबोचा

TAGGED:

DATA OPERATOR CHANDAN KUMAR SHARMA
ROHTAS NEWS
रोहतास में घूसखोरी
डाटा ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा
VIGILANCE RAID IN ROHTAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.