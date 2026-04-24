ETV Bharat / state

बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते BCO रंगे हाथ गिरफ्तार

प्रदेश के विभिन्न जिलों में विजिलेंस डिपार्टमेंट का एक्शन देखने को मिलता है. इसबार रोहतास में कार्रवाई हुई.

VIGILANCE RAID
जनार्दन कुमार गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास : बिहार के रोहतास में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. दरअसल निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए जिले के राजपुर प्रखंड के प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जनार्दन कुमार को ₹10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. वहीं सरकारी बाबुओं में खलबली मच गई है.

10 हजार की मांगी जा रही थी रिश्वत : मिली जानकारी के अनुसार, राजपुर प्रखंड के पैक्स प्रबंधक प्रशांत कुमार से धान खरीद के बाद भौतिक सत्यापन के नाम पर 10,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी. लगातार हो रहे रिश्वत की मांग से परेशान होकर प्रशांत कुमार ने आखिरकार निगरानी विभाग से संपर्क किया और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.

VIGILANCE RAID
रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा (ETV Bharat)

प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी गिरफ्तार : शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने इसकी पुष्टि की. इसके बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और आज योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए बीसीओ जनार्दन कुमार को उनके कार्यालय में ही रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के तुरंत बाद टीम आरोपी को अपने साथ लेकर सासाराम स्थित उसके आवास पर भी पहुंची, जहां तलाशी अभियान चलाया गया.

विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ दबोचा : निगरानी विभाग के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर ट्रैप लगाया गया था. आरोपी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को दस हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया गया है. आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

''पैक्स प्रबंधक से धान खरीद के भौतिक सत्यापन के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद टीम ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आरोपी को आगे की पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के लिए पटना ले जाया जा रहा है.''- अखिलेश कुमार, निगरानी इंस्पेक्टर

लोगों ने एक्शन का किया स्वागत : इस कार्रवाई के बाद स्थानीय प्रशासनिक महकमें में हलचल तेज हो गई है. अन्य अधिकारियों के बीच सतर्कता बढ़ गई है. आम लोगों ने निगरानी विभाग की कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसे कदमों से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.

''हमसे धान खरीद की भौतिक सत्यापन के लिए लगातार ₹10000 की मांग की जा रही थी. परेशान होकर हमने निगरानी विभाग से संपर्क किया. जिसके बाद आज कार्रवाई हुई और अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया.''- प्रशांत कुमार, पैक्स प्रबंधक, राजपुर

ये भी पढ़ें :-

बिहार में निगरानी का एक्शन है जारी, रिश्वतखोरी के मामले में अंचल कर्मी और बिचौलिया रंगेहाथ गिरफ्तार

पटना में कार्यपालक अभियंता के घर और ऑफिस पर छापेमारी, अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप

बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन है जारी, पेशकार को 1.70 लाख घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

TAGGED:

ROHTAS BCO ARRESTED
रोहतास में निगरानी का छापा
जनार्दन कुमार गिरफ्तार
JANARDAN KUMAR ARRESTED
VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.