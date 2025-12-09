ETV Bharat / state

प्रयागराज में विजिलेंस टीम पर हमला, PDA में घूस लेते कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा; शामली में सहायक आयुक्त स्टाम्प और स्टेनो भी गिरफ्तार

दोनों ही मामलों में विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. सहायक आयुक्त स्टाम्प और स्टेनो एक लाख रुपए लेते पकड़े गए.

प्रयागराज और शामली में विजिलेंस टीम का एक्शन.
प्रयागराज और शामली में विजिलेंस टीम का एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 6:34 PM IST

प्रयागराज/मेरठ : प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) में एंटी करप्शन टीम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. एंटी करप्शन की टीम मंगलवार को PDA पहुंची और अधिष्ठान विभाग के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पीडीए कर्मचारियों ने विजिलेंस टीम पर हमला कर दिया. टीम ने सिविल लाइन थाने में बाबू अजय कुमार के खिलाफ और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है.

वहीं शामली में विजिलेंस की 12 सदस्यीय टीम ने सहायक महानिरीक्षक निबंधन के कार्यालय पर छापेमारी की. सहायक महानिरीक्षक निबंधन व उनके कार्यालय के स्टेनो को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. विजिलेंस दोनों को लेकर थाना आदर्शमंडी पहुंची. सीओ विजिलेंस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की.

आठ हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया बाबू : प्रयागराज सिविल लाइन थाने के इंस्पेक्टर राम आश्रम यादव ने बताया, PDA में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात अजय कुमार के खिलाफ विजिलेंस को रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी. मंगलवार दोपहर विजिलेंस टीम PDA पहुंची. विजिलेंस टीन ने आठ हजार रुपए की रिश्वत लेते बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. बाबू ने आवंटित प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए रिश्वत मांगी थी.

इंस्पेक्टर राम आश्रम यादव ने बताया, शांतिपुरम के रहने वाले प्राणेश पांडेय के नाम से एक जमीन का आवंटन हुआ था. जमीन की रजिस्ट्री के लिए बाबू अजय कुमार पैसे मांग रहा था. इस पर प्राणेश पांडेय ने 8 दिसंबर को विजिलेंस से शिकायत की थी. शिकायत पर 10 सदस्य टीम ने छापेमारी कर बाबू को रंगे हाथ पकड़ लिया.

विजिलेंस टीम बाबू को ट्रैप कर रही थी, इसी दौरान टीम पर अचानक कर्मचारियों ने हमला दिया और मारपीट की. कर्मचारियों ने ट्रैपिंग टीम को घेर लिया और बाबू अजय कुमार को छुड़ाने की कोशिश करने लगे. हालांकि टीम बाबू अजय को अपने साथ ले गई. इंस्पेक्टर सिविल लाइन राम आश्रम यादव ने बताया, विजिलेंस टीम ने मामले में तहरीर दी है. केस दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज तलाशा जा रहा है.

शामली में सहायक आयुक्त स्टाम्प व स्टेनो लेते रंगे हाथ गिरफ्तार : आदर्श मंडी थाना क्षेत्र स्थित स्टांप ऑफिस के सहायक आयुक्त स्टाम्प और स्टेनो को एंटी करप्शन टीम ने एक लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन टीम ने किसान की शिकायत पर कार्रवाई किया. आरोप है कि दोनों ने जमीन का नामांतरण कराने के नाम पर शिकायतकर्ता से एक लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी. शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने मौके पर छापा मारा.

एंटी करप्शन टीम की 12 सदस्यीय टीम सीओ आजाद सिंह के नेतृत्व में शामली पहुंची. टीम ने शामली कलेक्ट्रेट की ऊपरी मंजिल पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प कार्यालय पर छापेमारी की. इस दौरान सहायक आयुक्त रविंद्र मेहता और उनके कार्यालय का स्टेनो अश्वनी एवं मुंडेट निवासी किसान कार्यालय में मौजूद थे. टीम ने किसान से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सहायक आयुक्त व स्टेनो को रंगे हाथों पकड़ लिया.

किसान को नोटिस भेजकर मांगी थी रिश्वत : आदर्शमंडी के गांव मुंडेट कलां के रहने वाले महेश कुमार ने 2024 में हथछोया में 26 बीघा जमीन खरीदी थी. एक महीने बाद ही दाखिल खारिज भी हो गया था, लेकिन सहायक आयुक्त ने जमीन को आबादी में बताते हुए किसान को नो कार्रवाई के संबंध में नोटिस भेज दिया था, जबकि कथित तौर पर मौके पर कोई आबादी नही थी.

किसान के मुताबिक, सहायक आयुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं करने के नाम पर 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. 1.60 हजार रुपए देने की डील हुई थी. इसी बीच किसान महेश कुमार के भतीजे वरदान निर्वाल ने लखनऊ मुख्यालय पर मौखिक शिकायत की थी, जिसके बाद पीड़ितों को मेरठ विजिलेंस कार्यालय पर बुलाया गया, जहां पर किसान द्वारा लिखित रूप से शिकायत की गई. विजिलेंस टीम की कार्रवाई के बाद शामली जिले के भ्रष्ट अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है.

