ETV Bharat / state

बिहार में घूसखोर आवास सहायक गिरफ्तार, PMAY में काम कराने के बदले ले रहा था 'कट मनी'

नवादा में घूसखोरी पर बड़ी कार्रवाई हुई है. आवास सहायक को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. पढ़ें खबर

Vigilance Raid In Nawada
घूसखोर आवास सहायक गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 3, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नवादा : बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन लगातार जारी है. इसी कड़ी में नवादा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विजलेंस की टीम ने छापा मारा. मेसकौर प्रखंड मुख्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आवास सहायक को ₹10 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

घूसखोर आवास सहायक गिरफ्तार : गिरफ्तार आवास सहायक की पहचान बिरू कुमार चौधरी के रूप में हुई है. वह मिर्जापुर पंचायत एवं अंकरी पांडे बीघा पंचायत में आवास सहायक के पद पर कार्यरत हैं. गिरफ्तार बीरू कुमार चौधरी मूल रूप से गया जिले के पहाड़पुर का निवासी बताया जाता है. उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि निगरानी डीएसपी मिथलेश कुमार ने की है. इस कार्रवाई से प्रखंड कार्यालय में हलचल मच गयी.

PMAY में काम कराने के बदले मांगी 'कट मनी' : जानकारी के अनुसार, मीरजापुर पंचायत के पवई गांव निवासी स्व. बलवंत सिंह के पुत्र धनंजय कुमार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था. उन्हें योजना की दो किस्तों में 45 हजार और 40 हजार रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी थी. आवास निर्माण पूरा होने के बाद अंतिम किस्त के 45 हजार रुपये का भुगतान होना बाकी था.

आरोप है कि अंतिम किस्त जारी करने और जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कराने के बदले आवास सहायक द्वारा 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी. धनंजय कुमार ने 12 मई को निगरानी थाना (पटना) में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाई गई.

घूस लेते ही हुआ गिरफ्तार : निर्धारित योजना के तहत लाभुक ने जैसे ही ₹10 हजार की राशि आवास सहायक को सौंपी, वैसे ही पहले से तैनात निगरानी विभाग की टीम ने उन्हें प्रखंड मुख्यालय के मुख्य द्वार के समीप दबोच लिया. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी राशि भी बरामद कर ली गई.

कानूनी प्रक्रिया में जुटी टीम : सूचना मिलते ही प्रखंड कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. निगरानी विभाग की टीम आरोपी को अपने साथ लेकर आगे की पूछताछ एवं कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है.

स्थानीय लोगों ने जतायी खुशी : स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी है. वहीं, इस कार्रवाई के बाद सरकारी कर्मियों में भी हड़कंप का माहौल है.

ये भी पढ़ें :-

छापेमारी में विजलेंस टीम पहुंची झाझा थाने तो SHO मोबाइल स्विच ऑफ कर गायब! रिश्वतकांड में नाम आते ही 'छुट्टी'

बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन, घूस लेते झाझा थाना का ड्राइवर रंगे हाथ गिरफ्तार, थाना प्रभारी फरार

बिहार में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन, 10 हजार रुपए घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार

TAGGED:

नवादा में निगरानी का छापा
BIHAR NEWS
घूसखोर आवास सहायक गिरफ्तार
PMAY BRIBE
VIGILANCE RAID IN NAWADA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.