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बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन जारी, इस बार BCM को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा

नालंदा : बिहार के विभिन्न जिलों में निगरानी विभाग का एक्शन देखने को मिला है. इस बार सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में कार्रवाई की गई. नगरनौसा प्रखंड में आशा कर्मी के जन्म प्रमाण पत्र के सुधारने के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई की.

10 हजार घूस लेते गिरफ्तार : निगरानी के अधिकारियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) नगरनौसा के बीसीएम मंजीत कुमार को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग और प्रखंड कार्यालयों में हड़कंप मच गया है.

क्या है पूरा मामला? : प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगरनौसा की निवासी बॉबी कुमारी से मंजीत कुमार ने 25 हजार रुपये की मांग की थी. रकम अधिक होने के कारण दोनों के बीच बातचीत हुई और अंततः 10 हजार रुपये पर सहमति बनी. इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत निगरानी विभाग से की.

निगरानी की गिरफ्त में मंजीत कुमार (ETV Bharat)

रुपया लेते ही दबोच लिया गया : शिकायत के आधार पर निगरानी की टीम ने पूरी योजना के तहत जाल बिछाया. तय समय पर जैसे ही बॉबी कुमारी ने मंजीत कुमार को 10 हजार रुपये दिए, टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. बताया जाता है कि गिरफ्तारी मंजीत के ठिकाने से ही की गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

''23 फरवरी को को पीड़िता बॉबी कुमारी ने शिकायत में दर्ज कराई थी कि नगरनौसा प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के BCM मंजीत प्रसाद द्वारा जन्म तिथि सुधार करने के नाम पर 25 हजार रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है. वह रिश्वत नहीं देना चाहती थी, शिकायत मिलने के बाद पीड़िता की शिकायत जांच की तो बात सही साबित हुई. इसी आलोक में आज धावा दल का गठन कर कार्रवाई की गई. इसी दौरान 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है.''- श्रीराम चौधरी, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग