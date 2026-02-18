ETV Bharat / state

बिहार में फिर एक्शन, घूस लेते दारोगा गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही. बुधवार सुबह जिले के सदर थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर भास्कर कुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई थाना परिसर में ही की गई, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

50 हजार की हुई डिमांड : जानकारी के अनुसार, एक अपहरण कांड में सहूलियत देने और केस डायरी को कमजोर करने के एवज में अनुसंधानकर्ता भास्कर कुमार मिश्रा द्वारा पीड़ित पक्ष से 50 हजार रुपये की मांग की गई थी. बाद में सौदा 30 हजार रुपये में तय हुआ, जिसे दो किस्तों में देने की बात हुई. पहली किस्त के तौर पर 15 हजार रुपये लेते ही निगरानी टीम ने जाल बिछाकर दारोगा को पकड़ लिया.

क्या लगाया गया है आरोप? : परिवादी अमन कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के कांड संख्या 839/25 में उनके भाई को आरोपी बनाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि नाम हटाने और केस में राहत देने के लिए दारोगा द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी. अमन कुमार ने पहले ही इसकी शिकायत निगरानी विभाग से कर दी थी, जिसके बाद सत्यापन कराया गया. सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई की गई.