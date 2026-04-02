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बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन है जारी, पेशकार को 1.70 लाख घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

मुंगेर में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के पेशकार को गिरफ्तार किया गया है. आगे पढ़ें पूरा मामला.

VIGILANCE RAID IN MUNGER
गिरफ्त में आया घूसखोर पेशकार मुकेश कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 2, 2026 at 5:48 PM IST

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मुंगेर : बिहार के विभिन्न जिलों में निगरानी विभाग का एक्शन जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को मुंगेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पेशकार मुकेश कुमार को ₹1.70 लाख घूस लेते पकड़ा गया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

क्या है पूरा मामला? : जानकारी के अनुसार, बेगूसराय जिले के पंचवीर गांव निवासी नंदकिशोर प्रसाद सुमन ने निगरानी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनके गांव के पास स्थित करीब तीन कट्ठा चार धुर सरकारी जमीन है. जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ है, उसे फर्जी दस्तावेज के जरिए हड़पने की साजिश की जा रही है.

फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर मांगी गई रिश्वत : इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने अप्रैल 2025 में मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय में वाद दायर किया था. आरोप है कि सुनवाई के दौरान फाइल को आगे बढ़ाने और जांच के लिए भेजने के एवज में पेशकार मुकेश कुमार ने 5 लाख रिश्वत की मांग की. दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने पहले ही 3 लाख दे दिए थे.

जाल बिछाकर दबोचा गया : बाद में शिकायतकर्ता ने पटना स्थित निगरानी विभाग से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद विभाग ने योजना बनाकर जाल बिछाया. तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता आरोपी को 1.70 लाख रुपया देने पहुंचा, जहां पहले से मौजूद निगरानी टीम ने उसे रिश्वत लेते ही गिरफ्तार कर लिया.

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कार्यालय से ही दबोच लिया गया (ETV Bharat)

सर्किट हाउस में हुई पूछताछ : गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुंगेर सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई. इसके बाद सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई. इसके बाद न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेजा गया.

अन्य लोगों की भूमिका भी देखी जा रही- DSP : निगरानी विभाग के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है. इसमें शामिल अन्य लोगों की भी भूमिका की जांच की जा रही है. जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

''नंदकिशोर प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उनके द्वारा निगरानी थाने में शिकायत दर्ज की गई थी. एक सरकारी जमीन है, जिसका रकवा 3 कट्ठा 4 धुर हैं, उस जमीन को मोहम्मद जावेद के द्वारा गलत कागजात बनाकर, गलत तरीके से अपने पक्ष में कर लिया गया था. वह ज़मीन को बेचना चाहता था. यह मामला सीओ और डीसीएलआर के यहां, जहाँ मामला उनके पक्ष में चला गया. जिसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर के यहां मामला दर्ज कराया गया था. जहां वाद चल रहा था.''- पवन कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग

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