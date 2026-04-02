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बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन है जारी, पेशकार को 1.70 लाख घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार

मुंगेर : बिहार के विभिन्न जिलों में निगरानी विभाग का एक्शन जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को मुंगेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में कार्यरत पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पेशकार मुकेश कुमार को ₹1.70 लाख घूस लेते पकड़ा गया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

क्या है पूरा मामला? : जानकारी के अनुसार, बेगूसराय जिले के पंचवीर गांव निवासी नंदकिशोर प्रसाद सुमन ने निगरानी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनके गांव के पास स्थित करीब तीन कट्ठा चार धुर सरकारी जमीन है. जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ है, उसे फर्जी दस्तावेज के जरिए हड़पने की साजिश की जा रही है.

फाइल को आगे बढ़ाने के नाम पर मांगी गई रिश्वत : इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने अप्रैल 2025 में मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त न्यायालय में वाद दायर किया था. आरोप है कि सुनवाई के दौरान फाइल को आगे बढ़ाने और जांच के लिए भेजने के एवज में पेशकार मुकेश कुमार ने 5 लाख रिश्वत की मांग की. दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने पहले ही 3 लाख दे दिए थे.

जाल बिछाकर दबोचा गया : बाद में शिकायतकर्ता ने पटना स्थित निगरानी विभाग से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद विभाग ने योजना बनाकर जाल बिछाया. तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता आरोपी को 1.70 लाख रुपया देने पहुंचा, जहां पहले से मौजूद निगरानी टीम ने उसे रिश्वत लेते ही गिरफ्तार कर लिया.

कार्यालय से ही दबोच लिया गया (ETV Bharat)

सर्किट हाउस में हुई पूछताछ : गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुंगेर सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई. इसके बाद सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई. इसके बाद न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई के लिए पटना भेजा गया.