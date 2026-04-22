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बिहार में निगरानी का एक्शन है जारी, रिश्वतखोरी के मामले में अंचल कर्मी और बिचौलिया रंगेहाथ गिरफ्तार

मधुबनी : बिहार के सभी जिलों में निगरानी विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है. मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में पटना से आयी निगरानी टीम ने रिश्वतखोरी के मामले मे एक अंचल कर्मी और एक बिचौलिए को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.

अंचल कर्मी और बिचौलिया गिरफ्तार : निगरानी टीम ने मौके पर अंचल कर्मी साकेत कुमार और बिचौलिया परमानंद झा को गिरफ्तार कर लिया. परमानंद झा अंचल कार्यालय के समीप साइकिल पंचर की दुकान चलाता है और वहीं से लोगों से संपर्क कर दलाली करता था.

DM के आदेश पर भी कोई सुनवाई नहीं : मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता की जमीन के आगे सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था. इसे हटाने का आदेश करीब एक वर्ष पहले डीएम द्वारा दिया गया था, लेकिन अंचल कार्यालय की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही थी.

बिचौलिए के माध्यम से लिए जा रहे थे रुपये : शिकायतकर्ता 1 साल से अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके था. अंत में शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार यादव से इस काम के एवज में 15 हजार रुपये की मांग की गई थी. इसमें से 10 हजार रुपये दलाल के माध्यम से दिए जा रहे थे. पहले ही इसकी शिकायत निगरानी विभाग से कर दी गई थी, जिसके बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की गई.

''अतिक्रमण हटाने को लेकर अंचल कर्मी द्वारा घूस के रूप में ₹15000 की मांग की गई थी. यह सूचना मिलते ही टीम छापेमारी करते हुए अंचल कर्मी साकेत कुमार एवं बिचौलिए परमानंद झा को ₹10000 के साथ गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ की जा रही है.''- समीर कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग