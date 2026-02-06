ETV Bharat / state

बिहार में घूसखोर इंजीनियर गिरफ्तार, निगरानी विभाग के एक्शन से हड़कंप, बना रखी है अकूत संपत्ति

दरभंगा : बिहार के विभिन्न जिलों में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की टीम लगातार छापेमारी कर रही हैं. जिसमें कई भष्ट अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं. इसी कड़ी में दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बिरौल में सात सदस्यी टीम ने छापेमारी की. जहां से कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम को गिरफ्तार किया गया.

दरभंगा में कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार : पूछताछ के बाद बालेश्वर राम को टीम अपने साथ लेकर पटना चली गई. इस दौरान कार्यालय के सभी कर्मियों के मोबाइल को जब्त कर लिया गया. कार्यालय परिसर स्थित आवास को भी खंगाला गया.

''कार्यपालक अभियंता के खिलाफ 90 लाख से अधिक की संपत्ति अर्जित करने को लेकर कांड संख्या 14/26 दर्ज है. आरोप है कि पटना, बेतिया जैसे शहरों में आय से अधिक रुपये का निवेश किया गया है. इस आलोक पर अलग-अलग टीम की छापेमारी की गई है. इनको बिरौल आवास से हिरासत में लिया गया है. आगे पूछताछ की जाएगी.''- शशि शेखर चौधरी, डीएसपी, निगरानी विभाग

यहां पर भी दी गई थी दबिश (ETV Bharat)

अलग-अलग टीमों ने की छापेमारी : दरअसल निगरानी ब्यूरो में को ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता बालेश्वर राम पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके बाद निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) विंध्याचल प्रसाद और शशि शेखर चौधरी के नेतृत्व में अलग-अलट टीम बनाकर छापेमारी की गई.

पटना ले गई निगरानी टीम : इसमें कार्यपालक अभियंता को दरभंगा के पंडासराय आवास से हिरासत में लिया गया. इसके बाद डीएमसीएच में मेडिकल जांच कराया गया. सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद टीम बालेश्वर राम को अपने साथ लेकर पटना चली गई.