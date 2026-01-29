ETV Bharat / state

रिश्वत लेते प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्तार, निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा

बक्सर : बिहार के बक्सर में निगरानी विभाग की कार्रवाई हुई है. जिले के डुमरांव अनुमण्डल अंतर्गत ब्रह्मपुर प्रखंड के प्रभारी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को गिरफ्तार किया गया है. जिसका नाम है एक्ता भाई लक्की केंद्र.

बक्सर में बीईओ गिरफ्तार : निगरानी की टीम ने 10 हजार रुपये रिश्वत लेते एक्ता भाई लक्की को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. विभागीय सूचना के अनुसार, काम कराने के एवज में 10 हजार रुपये की डिमांड लम्बे समय से एक्ता भाई लक्की कर रहा था. जिसका सत्यापन करने के बाद टीम ने जाल बिछाकर सफलता पूर्वक उसे गिरफ्तार कर लिया.

थानेदार ने की पुष्टि : ब्रह्मपुर थाने के थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि, रिश्वत लेते प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं. निगरानी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है.

क्या कहते हैं एसडीएम? : वही इस मामले को लेकर डुमरांव अनुमण्डल के एसडीएम राकेश कुमार से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की सूचना मिली है. विस्तृत जानकारी आने के बाद ही जानकारी दी जा सकती है.

सर्विस बुक खोलने के एवज में कर रहे थे मांग : मिली जानकारी के अनुसार, सुधीर पाठक गायघाट सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं. जिनका सर्विस बुक खोलने के लिए प्रभारी बीईओ के द्वारा 10 हजार रुपये की डिमांड किया जा रहा था. परेशान होकर उन्होंने निगरानी से इसकी शिकायत की. जांच में निगरानी विभाग की टीम ने मामले को सही पाया एवं जाल बिछाकर रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है.

मच गई अफरा-तफरी : निगरानी की इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो इस एक्शन के बाद कई कर्मी कार्यालय छोड़कर इधर-उधर भागने लगे. हर कोई इस कार्रवाई से सकते में दिखाई पड़ रहा था.