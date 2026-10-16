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बिहार में एक और दारोगा गिरफ्तार, 50 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा गया

गिरफ्त में दारोगा नीरज कुमार ( ETV Bharat )

बक्सर : कानून की रखवाली की जिम्मेदारी जिस खाकी वर्दी पर है, उसी वर्दी पर रिश्वतखोरी के आरोप ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाने में तैनात दारोगा नीरज कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि एक मामले में पैरवी करने के एवज में दारोगा लगातार पीड़ित पक्ष से रिश्वत की मांग कर रहा था.

कथित तौर पर रिश्वत की मांग से परेशान होकर पीड़ित ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की. निगरानी विभाग के डीएसपी विनोद कुमार के नेतृत्व में नौ सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया. दारोगा की गिरफ्तारी की पुष्टि डुमरांव के एसडीपीओ भास्कर रंजन ने भी की है. कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.