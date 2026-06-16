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बिहार के अंचल कार्यालय में बड़ा एक्शन, रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार

जाल बिछाकर दबोचा गया : शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया. जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. मंगलवार को बेतिया अंचल कार्यालय में जाल बिछाकर निगरानी विभाग की टीम ने क्लर्क राज कुमार मिश्रा को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया.

रिश्वत के लिए दबाव दिया जा रहा था : बताया जा रहा है कि जमाबंदी अनलॉक करने के नाम पर राज कुमार मिश्रा द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही थी. पीड़ित बालेश्वर कुमार ने आरोप लगाया कि बीते छह महीनों से उनसे 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी. क्लर्क की लगातार मांग और दबाव से परेशान होकर उन्होंने निगरानी विभाग से इसकी शिकायत की.

घूसखोर क्लर्क गिरफ्तार : इस कार्रवाई के बाद अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया. गिरफ्तार क्लर्क की पहचान चनपटिया थाना क्षेत्र के पकड़िहार गांव निवासी राज कुमार मिश्रा के रूप में हुई है, जो पिछले पांच वर्षों से बेतिया अंचल कार्यालय में कार्यरत थे.

अंचल कार्यालय में मचा हड़कंप : गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम आरोपी क्लर्क राज कुमार मिश्रा को अपने साथ लेकर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है. इस कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. वहीं आम लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई.

''अंचल कार्यालय बेतिया के RTPS काउंटर पर कार्यरत क्लर्क राज कुमार मिश्रा द्वारा जमाबंदी अनलॉक करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी. पीड़ित की शिकायत और सत्यापन के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कार्यालय से ही 15 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.''- श्याम कुमार प्रसाद, डीएसपी, निगरानी

पीड़ित बालेश्वर कुमार ने बताया कि बीते छह महीनों से अपना जमाबंदी अनलॉक करने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहा था. जमाबंदी अनलॉक करनेक लिए क्लर्क राज कुमार मिश्रा ने 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. क्लर्क की लगातार मांग और दबाव से परेशान होकर मैंने निगरानी विभाग से इसकी शिकायत की. आज मैंने उन्हें 15 हजार जैसे ही दिया निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया.

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