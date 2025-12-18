बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर की बहन ने खोली पोल, 4 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी में निकली करोड़ों की संपत्ति
दरभंगा में जूनियर इंजीनियर के खिलाफ बहन ने ही दर्ज कराई शिकायत, प्रारंभिक जांच में 1.46 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा.
Published : December 18, 2025 at 12:34 PM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा में योजना एवं विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर अंसारुल हक के खिलाफ उनकी ही बहन द्वारा निगरानी थाना में शिकायत दर्ज कराई गई. जिसके बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है. निगरानी की जांच में 1.46 करोड़ रुपये आय से अधिक होने का प्रमाण मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
छापेमारी में अधिकारियों के उड़े होश: दरअसल बुधवार को बहन की शिकायत पर निगरानी ने जब दरभंगा और मधुबनी में एक साथ छापेमारी की तो अधिकारियों के भी होश उड़ गए. करोड़ों की काली कमाई का ऐसा पोल खुला की निगरानी की टीम हैरान रह गई. इस छापेमारी में करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है. वहीं मामले में कनीय अभियंता मो. अंसारूल हक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर लिया गया है.
आय और संपत्ति के बीच भारी अंतर: शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंसारूल हक ने सरकारी वेतन से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है. प्राथमिक जांच में आय और संपत्ति के बीच भारी अंतर पाए जाने के बाद निगरानी ने थाना कांड संख्या 113/25 दर्ज कर छापेमारी का निर्णय लिया. मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद निगरानी की चार टीमों ने बुधवार को एक साथ छापेमारी की.
चार ठिकानों पर छापेमारी: दरभंगा जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुरा नया टोला मस्जिद के पास स्थित अभियंता के दो आवास और एक कार्यालय में छापेमारी की गई. जबकि मधुबनी जिले के अंधरामठ थाना क्षेत्र के हरिराहा पंचायत अंतर्गत लदनियां स्थित पैतृक घर की भी तलाशी ली गई.
कितनी है संपत्ति?: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मो. अंसारूल हक ने करीब 1 करोड़ 46 लाख 95 हजार 530 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी ज्ञात वैध आय से लगभग 458.72 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है. इसी आधार पर उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है. अंसारूल हक ने योजना एवं विकास विभाग में महज चार महीने पहले ही योगदान दिया था, इससे पहले वे मनरेगा में कार्यरत थे
तीन मंजिला मकान से लेकर कई प्लॉट तक: शिकायत में यह भी उल्लेख है कि अंसारूल हक ने दरभंगा में दो स्थानों पर तीन मंजिला मकान बनवाए हैं, जबकि गांव में कई प्लॉट खरीदकर पक्का मकान भी खड़ा किया गया है. निगरानी टीम सभी संपत्तियों के स्रोत की जांच में जुटी है. निगरानी डीएसपी शशि शेखर चौधरी ने बताया कि दरभंगा कार्यालय समेत चार ठिकानों पर छापेमारी की गई, जो अब समाप्त हो चुकी है.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत् भ्रष्टाचार की शिकायतों हेतु सम्पर्क करें :-#VigilanceAwarenessWeek2024#VigilanceAwarenessWeek#BiharVigilanceDept @IPRDBihar @officecmbihar @NitishKumar pic.twitter.com/SWxcd7aJYL— Vigilance Department Bihar (@VigilanceBihar) October 29, 2024
क्या-क्या हुआ बरामद?: वहीं छापेमारी के दौरान 20 बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज, जमीन-जायदाद के कागजात और इंश्योरेंस में निवेश के प्रमाण मिले हैं. इसके अलावा एक लाइसेंसी 9 एमएम पिस्टल, एक कार, एक मिनी ट्रक और एक बाइक भी जब्त की गई है. निगरानी अधिकारियों के अनुसार, बरामद दस्तावेजों के आधार पर संपत्तियों का विस्तृत मूल्यांकन किया जा रहा है. कनीय अभियंता अंसारूल हक पिछले दो दिनों से छुट्टी पर हैं और किसी कार्य से दिल्ली गए हुए हैं, उनके आने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी.
"कनीय अभियंता अंसारूल हक पिछले दो दिनों से छुट्टी पर हैं और किसी कार्य से दिल्ली गए हुए हैं। इस दौरान सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता से भी पूछताछ की गई, हालांकि उनसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी"-शशि शेखर चौधरी, डीएसपी, निगरानी
ये भी पढ़ें-
बिहार में विजिलेंस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कृषि पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार
एक्शन में बिहार की नई सरकार! राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते निगरानी ने दबोचा