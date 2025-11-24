ETV Bharat / state

बिहार में उत्पाद अधीक्षक के चार ठिकानों पर निगरानी विभाग का छापा, 1.58 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप

औरंगाबाद: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम ने रविवार को औरंगाबाद जिले के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के आवास व कार्यालय सहित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति (DA केस) के एक दर्ज मामले में की गई है. पटना से पहुंची टीम ने करीब पांच घंटे तक गहन तलाशी ली.

पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में एक साथ एक्शन: निगरानी के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर टीम ने औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय व आवास, जहानाबाद और पटना में स्थित परिसंपत्तियों पर छापा मारा. तीनों जगहों पर अलग-अलग टीमों ने सुबह से शाम तक दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच-पड़ताल की.

पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में एक साथ एक्शन (ETV Bharat)

1.58 करोड़ रुपये की काली कमाई का आरोप: अनिल कुमार आजाद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अवैध रूप से करीब 1.58 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से काफी अधिक है. निगरानी ब्यूरो को मिली शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था.

पांच घंटे तक चली सघन तलाशी: औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक के सरकारी आवास और कार्यालय में टीम ने दस्तावेज, बैंक लेन-देन, निवेश और चल-अचल संपत्ति से जुड़े कागजातों की बारीकी से जांच की. टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए, जिनकी सूची तैयार की जा रही है.