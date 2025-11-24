बिहार में उत्पाद अधीक्षक के चार ठिकानों पर निगरानी विभाग का छापा, 1.58 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप
बिहार निगरानी ब्यूरो ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के चार ठिकानों पर छापा मारा. 1.58 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का आरोप है. पढ़ें-
Published : November 24, 2025 at 7:53 AM IST
औरंगाबाद: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की विशेष टीम ने रविवार को औरंगाबाद जिले के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के आवास व कार्यालय सहित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति (DA केस) के एक दर्ज मामले में की गई है. पटना से पहुंची टीम ने करीब पांच घंटे तक गहन तलाशी ली.
पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में एक साथ एक्शन: निगरानी के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर टीम ने औरंगाबाद जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय व आवास, जहानाबाद और पटना में स्थित परिसंपत्तियों पर छापा मारा. तीनों जगहों पर अलग-अलग टीमों ने सुबह से शाम तक दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच-पड़ताल की.
1.58 करोड़ रुपये की काली कमाई का आरोप: अनिल कुमार आजाद पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अवैध रूप से करीब 1.58 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से काफी अधिक है. निगरानी ब्यूरो को मिली शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था.
पांच घंटे तक चली सघन तलाशी: औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक के सरकारी आवास और कार्यालय में टीम ने दस्तावेज, बैंक लेन-देन, निवेश और चल-अचल संपत्ति से जुड़े कागजातों की बारीकी से जांच की. टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए, जिनकी सूची तैयार की जा रही है.
चारों ठिकानों पर जांच पूरी: छापेमारी का नेतृत्व कर रहे निगरानी ब्यूरो के डीआईजी सुधीर कुमार ने बताया कि अनिल कुमार आजाद के सभी चार ठिकानों पर तलाशी पूरी कर ली गई है. उन्होंने कहा कि अधिकारी की वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति होने की प्रारंभिक पुष्टि हुई है.
आगे की जानकारी मुख्यालय जारी करेगा: डीआईजी सुधीर कुमार ने बताया कि छापेमारी में क्या-क्या बरामद हुआ और कितनी संपत्ति जब्त की गई, इसकी विस्तृत जानकारी निगरानी मुख्यालय द्वारा जल्द ही प्रेस नोट के जरिए सार्वजनिक की जाएगी. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
"अनिल कुमार आजाद के चारों ठिकानों पर तलाशी पूरी हो चुकी है. उनकी वैध आय से कई गुना अधिक संपत्ति होने की प्रारंभिक पुष्टि हुई है."-सुधीर कुमार, डीआईजी विशेष टीम, निगरानी पटना
