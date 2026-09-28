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बिहार में ADM के ठिकाने पर विजिलेंस की रेड, इतना कैश मिला कि अधिकारी भी हैरान रह गए

कैश गिनते अधिकारी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में निगरानी ब्यूरो का एक्शन लगातार जारी है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पटना के ADM (सप्लाई) रविंद्र कुमार दिवाकर और उनकी पत्नी दानापुर की डिस्ट्रिक्ट सब-रजिस्ट्रार कुमारी स्वीटी के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है.