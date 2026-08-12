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सुधीर शर्मा को विजिलेंस का नोटिस, 13 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया

सुधीर शर्मा को विजिलेंस का नोटिस ( ETV Bharat )

धर्मशाला: पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला विधानसभा से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) ने नोटिस जारी कर 13 अगस्त को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं. धर्मशाला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 0006/2026, 29 जुलाई 2026 की जांच के सिलसिले में यह नोटिस जारी किया गया है. विजिलेंस के नोटिस के अनुसार मामले की जांच इंस्पेक्टर नरेश कुमार को सौंपी गई है. नोटिस में सुधीर शर्मा को 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन, धर्मशाला में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है. व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होने के निर्देश नोटिस के मुताबिक सुधीर शर्मा को निर्धारित तारीख और समय पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मामले की जांच में शामिल होना होगा. उन्हें जांच से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने और जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं. नोटिस जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति में इस मामले को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है. विजिलेंस की ओर से जारी नोटिस ऐसे समय में सामने आया है, जब हिमाचल की राजनीति में विजिलेंस जांच और इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर पहले से ही जारी है. ऐसे में विधायक सुधीर शर्मा को जारी नोटिस को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. 13 अगस्त को होगी पूछताछ