सुधीर शर्मा को विजिलेंस का नोटिस, 13 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया
भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ और अब विजिलेंस ने नोटिस जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 4:09 PM IST
धर्मशाला: पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला विधानसभा से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (SV&ACB) ने नोटिस जारी कर 13 अगस्त को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं. धर्मशाला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR नंबर 0006/2026, 29 जुलाई 2026 की जांच के सिलसिले में यह नोटिस जारी किया गया है. विजिलेंस के नोटिस के अनुसार मामले की जांच इंस्पेक्टर नरेश कुमार को सौंपी गई है. नोटिस में सुधीर शर्मा को 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन, धर्मशाला में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है.
व्यक्तिगत रूप से जांच में शामिल होने के निर्देश
नोटिस के मुताबिक सुधीर शर्मा को निर्धारित तारीख और समय पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर मामले की जांच में शामिल होना होगा. उन्हें जांच से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने और जांच में सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं. नोटिस जारी होने के बाद प्रदेश की राजनीति में इस मामले को लेकर हलचल तेज होने की संभावना है.
विजिलेंस की ओर से जारी नोटिस ऐसे समय में सामने आया है, जब हिमाचल की राजनीति में विजिलेंस जांच और इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर पहले से ही जारी है. ऐसे में विधायक सुधीर शर्मा को जारी नोटिस को राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
13 अगस्त को होगी पूछताछ
अब सभी की नजरें 13 अगस्त को होने वाली पूछताछ पर रहेंगी. विजिलेंस जांच अधिकारी मामले से जुड़े तथ्यों, दस्तावेजों और अन्य पहलुओं को लेकर सुधीर शर्मा से जानकारी हासिल कर सकते हैं. हालांकि, उपलब्ध नोटिस में FIR में लगाए गए आरोपों या जांच के विस्तृत तथ्यों का उल्लेख नहीं है. इसलिए इस स्तर पर मामले में विधायक की भूमिका को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.
नोटिस का मुख्य उद्देश्य विधायक को जांच में शामिल होने के लिए बुलाना है. आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और विजिलेंस द्वारा जुटाए जाने वाले साक्ष्यों के आधार पर तय होगी.
राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार
विजिलेंस का नोटिस सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत में इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं. सुधीर शर्मा प्रदेश की राजनीति में प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. इससे पहले भी विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आमने-सामने की स्थिति बनती रही है. फिलहाल, जांच का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 13 अगस्त की पूछताछ होगी. विधायक के जांच में शामिल होने के बाद विजिलेंस की ओर से मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी.
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