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नोटिस से पहले मीडिया में पहुंचने पर सुधीर शर्मा ने उठाए गंभीर सवाल, जताई ये आशंका, स्वतंत्र जांच की मांग

धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं.

Vigilance notice issued to BJP MLA Sudhir Sharma
धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:04 AM IST

5 Min Read
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धर्मशाला: विजिलेंस नोटिस के अनुसार सुधीर शर्मा को गुरुवार 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन, धर्मशाला में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है. पूर्व मंत्री एवं कांगड़ा जिले के धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने उन्हें जारी नोटिस के मीडिया में पहले उपलब्ध होने और उनके कार्यालय में बाद में तामील किए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि, 11 अगस्त को नोटिस की विषय-वस्तु मीडिया में उपलब्ध करा दी गई, जबकि वही नोटिस 12 अगस्त को उनके कार्यालय में तामील किया गया. उन्होंने इसे न्याय और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिहाज से गंभीर मामला बताते हुए पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र जांच की मांग की है.

सुधीर शर्मा ने कहा कि, "यदि नोटिस का उद्देश्य संबंधित आरोपों की जानकारी देकर हमें अपना पक्ष रखने का अवसर देना था, तो कार्यालय में नोटिस की तामील से एक दिन पहले ही उसकी विषय-वस्तु मीडिया तक कैसे पहुंची, इसकी जांच होनी चाहिए. इससे यह आशंका पैदा होती है कि हमारा पक्ष सामने आने से पहले ही मेरे खिलाफ सार्वजनिक धारणा बनाने का प्रयास किया गया."

विजिलेंस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद FIR पर सवाल

सुधीर शर्मा ने अपने बयान में कहा कि, उन्होंने अपने विरुद्ध की जा रही कार्रवाई और कथित उत्पीड़न के संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धर्मशाला की अदालत में विजिलेंस अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की थी. उन्होंने दावा किया कि इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई. घटनाओं के इस क्रम को देखते हुए यह जांच बेहद जरूरी है कि क्या उनके द्वारा कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल किए जाने के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई के माध्यम से उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया. उन्होंने इसे प्रतिशोध की आशंका से जोड़ते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की.

आरोपों को पहले सार्वजनिक कर पक्ष बाद में पूछना उचित नहीं

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि, "किसी व्यक्ति पर आरोप लगना और उसका सार्वजनिक रूप से दोषी साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं. कानून की उचित प्रक्रिया के तहत संबंधित व्यक्ति को प्रभावी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी को तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना चाहिए. नोटिस की आधिकारिक तामील से पहले ही उसकी विषय-वस्तु मीडिया में पहुंचने से उनके विरुद्ध 'मीडिया ट्रायल' जैसा वातावरण बनने की आशंका पैदा हुई है. जांच लंबित रहने के दौरान चयनात्मक या एकतरफा जानकारी के सार्वजनिक होने से बचा जाना चाहिए."

स्वतंत्र जांच की मांग

सुधीर शर्मा ने मांग की है कि, 11 अगस्त को नोटिस की विषय-वस्तु मीडिया तक पहुंचने के स्रोत और माध्यम की जांच की जाए. साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि क्या नोटिस की तामील से पहले उसकी जानकारी सार्वजनिक करने के पीछे किसी प्रकार की पूर्वाग्रहपूर्ण धारणा बनाने का उद्देश्य था. इसके साथ ही उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों के खिलाफ उनके द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के बाद FIR दर्ज होने के समय, परिस्थितियों और कारणों की भी स्वतंत्र जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि जांच किसी ऐसे स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी से कराई जानी चाहिए, जो किसी राजनीतिक या सरकारी दबाव से मुक्त हो.

'कानूनी प्रक्रिया में करूंगा सहयोग'

सुधीर शर्मा ने कहा कि, उन्हें न्यायपालिका और कानून के शासन में पूरा विश्वास है और वह किसी भी वैध और निष्पक्ष जांच में पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि वह कानून के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक उपायों का इस्तेमाल करते रहेंगे और किसी दबाव के कारण अपने कानूनी अधिकारों के प्रयोग से पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि मौजूदा मामला केवल एक नोटिस या FIR तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सवाल उठाता है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्राधिकारी की कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद उसे जांच के नाम पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है. सुधीर शर्मा ने कहा कि घटनाओं के समय और क्रम को देखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी राजनीतिक अथवा सरकारी प्रभाव के जांच आवश्यक है.

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