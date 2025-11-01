ETV Bharat / state

निगरानी विभाग की टीम ने 20 हजार घूस लेते विद्युत विभाग के जेई और मिस्त्री को रंगे हाथ दबोचा

नालंदा में निगरानी विभाग की टीम ने 20 हजार घूस लेते विद्युत विभाग के जेई और मिस्त्री को रंगे हाथ दबोचा. विशेष कोर्ट में पेशी

Published : November 1, 2025 at 7:55 AM IST

नालंदा: नालंदा में निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार को इसलामपुर थाना क्षेत्र के गौरव नगर मोहल्ला में कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ विद्युत विभाग के जेई नीतीश कुमार और कर्मी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है.

कनेक्शन देने के लिए घूस लेता जेई गिरफ्तार : जेई अपने किराए के कमरे में कनेक्शन देने के लिए घूस ले रहा था. उसी दौरान निगरानी की टीम ने छापेमारी की. टीम दोनों को गिरफ्तार कर पटना लेकर चली गई. देर शाम विभाग के कर्मियो को इसकी भनक तक नहीं लगी. जिसके बाद विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों में हड़कंप मच गया.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई : बताया जा रहा है कि निगरानी विभाग की टीम ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की थी. सूचना के बाद धावा टीम गौरव मुहल्ले पहुंची और किराए के मकान में रह रहे जेई और मिस्त्री को 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

पीड़ित व्यक्ति ने निगरानी विभाग से की शिकायत : निगरानी डीएसपी वसीम फिरोज ने बताया कि बिजली कनेक्शन देने के लिए जेई ने मुगिर्याचक गांव निवासी आशीष रंजन से 20 हजार रुपए घूस की मांग की थी. जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने निगरानी विभाग सेे किया था. जांच में शिकायत सत्य पाया गया.

"बिजली कनेक्शन देने के लिए जेई ने मुगिर्याचक गांव निवासी आशीष रंजन 20 हजार रुपए घूस की मांग की थी. जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने निगरानी से किया था. जांच में शिकायत सत्य पाया गया. "- वसीम फिरोज,डीएसपी

दोनों को निगरानी कोर्ट के सुपुर्द किया जाएगा: जिसके बाद निगरानी डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई. जेई अपने किराए के कमरे में शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपया घूस लिया. उसी दौरान जेई नीतीश कुमार और मिस्त्री देवेंद्र को पकड़ लिया गया. दोनों को निगरानी कोर्ट के सुपुर्द किया जाएगा.

दोनों आरोपी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कर्मचारी : दोनों आरोपी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कर्माचारी है. दोनों के गिरफ्तार कर निगरानी विभाग के विशेष न्यायालय में पेश किया जाना है. मामले की भनक काफी देर तक इलाके के लोगों को नहीं लगी. बाद में मामले की जानकारी मिलने के बाद चर्चाओं का दौर जारी है.

