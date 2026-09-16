ETV Bharat / state

पटना से लेकर पूर्णिया तक भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर एक साथ रेड

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने बड़ा एक्शन लिया. पूर्णिया के अधीक्षण अभियंता के कई ठिकानों पर छापा मारा गया. रिपोर्ट-राजीव/अभय

bihar vigilance raid
अधीक्षण अभियंता सतेन्द्र कुमार चौधरी की बढ़ी मुश्किल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना/पूर्णिया: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में निगरानी विभाग की टीम ने पूर्णिया के भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सतेन्द्र कुमार चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है.

अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर छापा

जानकारी के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अलग-अलग टीमें सत्येंद्र कुमार चौधरी से जुड़े तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है. इनमें पूर्णिया में एक और राजधानी पटना में दो ठिकाने शामिल हैं. पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित कृषि कॉलोनी में भी निगरानी विभाग की टीम पहुंची है, जहां अधीक्षण अभियंता से जुड़े परिसर में तलाशी की कार्रवाई चल रही है.

कार्यालय में हड़कंप

पूर्णिया के अलावा पटना में भी निगरानी टीम ने अधीक्षण अभियंता के आवास पर छापामारी की गई है. निगरानी की टीम के कार्यालय पहुंचने पर कार्यालय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. निगरानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार सत्येंद्र कुमार चौधरी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

"आय से अधिक संपत्ति के मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र कुमार चौधरी के पूर्णिया स्थित सरकारी आवास और कार्यालय के अलावा पटना स्थित आवास पर भी छापामारी किया गया है. छापेमारी में कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं. इसके अलावा कुछ बैंकों के खाता और दस्तावेज मिले हैं."- संतोष कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग पटना

दो महीने पहले पूर्णिया में हुई थी पोस्टिंग

निगरानी विभाग के डीएसपी संतोष कुमार ने आगे कहा कि सारी चीजों को जब्त कर निगरानी टीम अपने साथ ले जा रही है. फिर इसकी जांच की जाएगी. उसके बाद स्पष्ट होगा कि कितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है. निगरानी विभाग के डीएसपी ने कहा कि अधीक्षण अभियंता द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिस कारण यह छापामारी की गई है. दरअसल दो महीने पहले अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र कुमार चौधरी का स्थानांतरण पूर्णिया में हुआ था और आज निगरानी की कार्रवाई हुई है.

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मामले में विस्तृत और आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि तलाशी के दौरान कितनी संपत्ति, नकदी, दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद हुए हैं.

ये भी पढ़ें

बिहार में होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, चार युवतियां समेत हिरासत में पांच

होटल में घूस लेने पहुंचा था जूनियर इंजीनियर, निगरानी विभाग ने रंगे हाथों दबोचा

TAGGED:

BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT
PURNIA VIGILANCE RAID
सत्येन्द्र कुमार चौधरी
SATYENDRA KUMAR CHAUDHARY
BIHAR VIGILANCE RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.