ETV Bharat / state

पटना से लेकर पूर्णिया तक भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार, अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर एक साथ रेड

पटना/पूर्णिया: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में निगरानी विभाग की टीम ने पूर्णिया के भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सतेन्द्र कुमार चौधरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह कार्रवाई की जा रही है.

अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर छापा

जानकारी के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की अलग-अलग टीमें सत्येंद्र कुमार चौधरी से जुड़े तीन ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रही है. इनमें पूर्णिया में एक और राजधानी पटना में दो ठिकाने शामिल हैं. पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित कृषि कॉलोनी में भी निगरानी विभाग की टीम पहुंची है, जहां अधीक्षण अभियंता से जुड़े परिसर में तलाशी की कार्रवाई चल रही है.

कार्यालय में हड़कंप

पूर्णिया के अलावा पटना में भी निगरानी टीम ने अधीक्षण अभियंता के आवास पर छापामारी की गई है. निगरानी की टीम के कार्यालय पहुंचने पर कार्यालय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. निगरानी विभाग के अधिकारियों के अनुसार सत्येंद्र कुमार चौधरी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

"आय से अधिक संपत्ति के मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र कुमार चौधरी के पूर्णिया स्थित सरकारी आवास और कार्यालय के अलावा पटना स्थित आवास पर भी छापामारी किया गया है. छापेमारी में कुछ कागजात भी बरामद हुए हैं. इसके अलावा कुछ बैंकों के खाता और दस्तावेज मिले हैं."- संतोष कुमार, डीएसपी, निगरानी विभाग पटना