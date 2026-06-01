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बिहार में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन, 10 हजार रुपए घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार

पूर्णिया: बिहार में निगरानी एवं विजिलेंस की टीम लगातार घूसखोर कर्मचारियों पर नकेल कसते हुए उन्हें गिरफ्तार करते आ रही है. मगर उसके बावजूद सरकारी दफ्तरों में घूस लेने का मामला बंद होता नहीं दिख रहा है. ऐसा ही एक नया मामला आज फिर पूर्णिया के कृत्यानंद नगर अंचल कार्यालय से सामने आया है.

हलका कर्मचारी गिरफ्तार: पूर्णिया के कृत्यानंद नगर अंचल कार्यालय में तैनात हलका कर्मचारी रूपक कुमार को निगरानी की टीम ने 10 हजार रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि कृत्यानंद नगर अंचल स्थित बेला रिकाबगंज पंचायत में एक जमीन के म्यूटेशन यानी दाखिल-खारिज का आवेदन उमेश कुमार महतो ने दिया था.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

रिश्वत का सौदा: इस जमीन के म्यूटेशन का काम करने के एवज में हलका कर्मचारी रूपक कुमार ने 15 हजार रुपये की भारी राशि मांगी थी. पीड़ित पक्ष द्वारा लगातार मान-मनौव्वल किए जाने के बाद यह 10 हजार रुपए की रकम पर आकर तय हुआ था.

टीम का धावा: आवेदक उमेश कुमार महतो ने घूस देने के बदले इस पूरी बात की जानकारी सीधे पटना निगरानी कार्यालय को दी. वहीं से मामले का सत्यापन करने के बाद विजिलेंस टीम आज कृत्यानंद नगर कार्यालय पहुंची और घूसखोर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की.