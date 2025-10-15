ETV Bharat / state

बिहार में घूसखोर दारोगा गिरफ्तार, केस मैनेज करने के लिए रखी थी डिमांड, निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा

खगड़िया : बिहार में एक तरफ जहां चुनाव को लेकर हलचल तेज है. वहीं दूसरी तरफ घूसखोरों पर भी शिकंजा कसना जारी है. इसी क्रम में खगड़िया जिले में एक्शन देखने को मिला, जब एक दारोगा को गिरफ्तार किया गया.

घूसखोर दारोगा गिरफ्तार : जिले के मानसी थाना में पदस्थापित दारोगा रोशन कुमार को निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. दरअसल ट्रैक्टर चालक ऋषि कुमार ने निगरानी विभाग से इस बात की शिकायत की थी. कहा था कि उनसे मानसी थाना के दारोगा रोशन कुमार ने ₹12000 घूस की मांग की है.

शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाया और दारोगा रोशन कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तर कर लिया. मंगलवार को हुई इस कार्रवाई के बाद सभी हैरान रह गए. निगरानी की टीम आरोपी दारोगा को अपने साथ पटना लेकर चली गई.

पूरा मामला क्या था ? : 25 सितंबर को मानसी थाना क्षेत्र के अभिषेक कुमार के ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हो गई थी. जिसको लेकर अभिषेक कुमार ने मानसी थाने में आवेदन दिया था और उसने आरोपी का नाम ऋषि कुमार बताया था. उन्होंने बताया था ऋषि कुमार ने ही मेरे ट्रैक्टर की बैटरी चोरी की है. आरोप है कि इस पर एसआई रोशन कुमार ने कांड दर्ज नहीं करते हुए ऋषि कुमार को मुकदमे की धमकी दी. उससे केस मैनेज करने के लिए ₹12000 का घूस मांगा. ऋषि कुमार ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में की.

''₹12000 घूस देने के मामले को लेकर ऋषि कुमार ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी. जिस पर हम लोगों ने टीम गठित की और मानसी थाना के गेट के पास ₹12000 घूस लेते रोशन कुमार को गिरफ्तार किया है.''- डीएसपी, निगरानी विभाग

पहले भी हो चुकी है गिरफ्तारी : वैसे निगरानी की टीम का राज्य के विभिन्न जिलों में एक्शन जारी है. इससे पहले भी खगड़िया के नगर थाना से महिला दारोगा को घूस लेते निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था.