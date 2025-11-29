ETV Bharat / state

हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 5-5 हजार रुपये की रिश्वत लेते पटवारी और सहायक गिरफ्तार

हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने नूंह में जमीन दस्तावेज में सुधार की एवज में घूस लेते हुए पटवारी और उसके सहायक को गिरफ्तार किया.

रिश्वत लेते पटवारी और सहायक गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 29, 2025 at 2:28 PM IST

Updated : November 29, 2025 at 2:55 PM IST

नूंह: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने शुक्रवार को नूंह में बड़ी कार्रवाई की है. निगरानी की टीम ने पटवार घर से एक पटवारी गुरमेल सिंह और उसके सहयोगी (प्राइवेट व्यक्ति) तसलीम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. सहायक रायपुरी का निवासी है. नूंह के अलावलपुर हल्का के पटवारी गुरमेल सिंह 5 हजार रुपये नगद रिश्वत ले रहा था.

पटवारी और उसका सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार: वहीं पटवारी के सहायक ने शिकायतकर्ता से अपने के खाते में पे-फोन के माध्यम से ऑनलाइन घूस लिया. इसके बाद निगरानी ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोनों को गिरफ्तार कर लिया. निगरानी की टीम की ओर से यह कार्रवाई जमीन के दस्तावेज में त्रुटि सुधार के लिए मांगी जा रही रकम के आलोक में की गई.

हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)

गुरुग्राम में दोनों के खिलाफ मामला दर्जः दोनों आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को धारा 7 पीसी एक्ट, 1988 और धारा 308 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया है. जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने एसीबी गुरुग्राम को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके रिश्तेदार द्वारा गांव आलदूका में डेढ़ एकड़ कृषि भूमि वर्ष 2018 में खरीद की गई थी. अब उसका रिश्तेदार इस भूमि को बेचना चाहते हैं, लेकिन इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में कुछ त्रुटि पाई गई थी.

एसीबी गुरुग्राम की टीम ने की कार्रवाईः इस संबंध में वह हल्का पटवारी गुरमेल सिंह से मिला तो उसने भूमि के रिकॉर्ड में त्रुटि ठीक करने की एवज में 5000 रुपए रिश्वत की मांग की गई, जिस पर एसीबी गुरुग्राम की टीम ने शुक्रवार दोपहर ढाई बजे नूंह स्थित पुरानी तहसील पटवार घर कार्यालय पर दबिश देकर मामले की जांच की और 5000 की रिश्वत लेने पर पटवारी गुरमेल और उसके सहायक तसलीम को मौके से गिरफ्तार किया गया.

Last Updated : November 29, 2025 at 2:55 PM IST

संपादक की पसंद

