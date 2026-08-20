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हिमकेयर जांच में SIT के सवालों पर डॉ. जनक राज ने नहीं किया पूरा सहयोग: विजिलेंस ब्यूरो

हिमकेयर जांच में SIT ने की डॉ. जनक राज से पूछताछ ( ETV Bharat )

शिमला: हिमकेयर योजना में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) की विशेष जांच टीम (SIT) ने गुरुवार को IGMC शिमला के तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जनक राज से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान SIT ने उनके कार्यकाल से जुड़े पर्यवेक्षण, प्रशासनिक और वित्तीय दायित्वों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए. विजिलेंस ब्यूरो ने कहा, "जांच पेशेवर, निष्पक्ष और कानून के अनुरूप की जाएगी और किसी भी व्यक्ति की स्थिति या अन्य बाहरी परिस्थितियों का जांच पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा". राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से जारी बयान के अनुसार, डॉ. जनक राज ने पूछताछ के दौरान जांच टीम के साथ पूरी तरह सहयोग नहीं किया. कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब कथित तौर पर टालमटोल वाले और अस्पष्ट रहे. तत्काल सत्यापन के लिए पर्याप्त विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई. कुछ ऐसे मामलों में भी, जो तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षण क्षेत्र से संबंधित थे, उन्होंने जानकारी होने से इनकार किया अथवा स्पष्ट एवं विशिष्ट जवाब नहीं दिया. संतोषजनक और पूर्ण जवाब नहीं मिलने पर SIT ने डॉ. जनक राज को विस्तृत प्रश्नावली सौंपी है. इसमें विभिन्न मामलों को लेकर उनसे विशिष्ट जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा गया है. डॉ. जनक राज ने लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है. 2018 के बाद टेंडरिंग प्रक्रिया की भी जांच