सोनीपत में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, खरखौदा नगर पालिका के पटवारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

खरखौदा नगर पालिका के पटवारी को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

Sonipat municipal patwari bribery
खरखौदा नगर पालिका के पटवारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 8, 2026 at 5:17 PM IST

सोनीपत: राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की रोहतक मंडल टीम ने खरखौदा नगर पालिका में तैनात पटवारी फूल कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी पर मकान को अवैध घोषित कर तुड़वाने की धमकी देकर 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. शिकायत और ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर टीम ने यह कार्रवाई की.

जानें पूरा मामला: इस संबंध में शिकायत कुलदीप नगर निवासी शीलकराम ने दी थी. शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई गुलाब सिंह ने वर्ष 2023 में अपनी पत्नी प्रियंका के नाम पर सांपला-रोहतक रोड स्थित 280 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था. प्लॉट पर चारदीवारी कर कुछ कमरे बनाए गए थे, जिसे पटवारी ने अवैध निर्माण बताते हुए आपत्ति जताई.

सोनीपत में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

धमकी और रिश्वत की मांग: आरोप है कि पटवारी फूल कुमार ने मकान को गिरवाने की धमकी दी और कहा कि वह इसकी रिपोर्ट बनाकर डीटीपी विभाग को भेज देगा. कार्रवाई रोकने के बदले उसने नगर पालिका कार्यालय में बुलाकर 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी. शिकायतकर्ता ने पटवारी से हुई बातचीत को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

विजिलेंस की कार्रवाई: ऑडियो सबूत के साथ शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई. डीजीपी एसीबी पंचकूला से अनुमति मिलने के बाद रोहतक मंडल की टीम ने आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई से नगर पालिका और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: इस बारे में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सोनीपत यूनिट इंस्पेक्टर जगजीत ने बताया कि, "आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा. साथ ही जांच के दौरान यदि किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी." विजिलेंस ब्यूरो ने आम लोगों से भ्रष्टाचार के मामलों में आगे आकर शिकायत करने की अपील की है.

