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हरिद्वार में 10 हजार की रिश्वत लेते महिला एएसआई अरेस्ट, विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई

हरिद्वार में 10 हजार की रिश्वत लेते महिला एएसआई अरेस्ट ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: विजिलेंस की टीम ने शनिवार 10 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली में तैनात एक महिला एएसआई को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. महिला एएसआई पर दूसरे पक्ष के साथ लेनदेन के विवाद में शिकायतकर्ता का समझौता कराकर मामला निपटाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है. विजिलेंस ने शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है. महिला एएसआई की गिरफ्तारी शहर कोतवाली क्षेत्र से की गई है. महिला एएसआई की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

विजिलेंस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि रानीपुर कोतवाली में तैनात एएसआई उससे मामले का निपटारा कराने के नाम पर 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रही है. शिकायतकर्ता का दूसरे पक्ष के साथ लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि महिला एएसआई मामले में समझौता कराने के एवज में रिश्वत की मांग कर रही थी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने मामले की जांच की.