बिहार में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, घूसखोर दो सरकारी अमीन गिरफ्तार
गया में जमीन की मापी के बाद रिपोर्ट देने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में दो अमीन को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार
Published : November 3, 2026 at 4:54 PM IST
गया: बिहार के गया में निगरानी की कार्रवाई हुई है. इस कार्रवाई में दो सरकारी अमीन को गिरफ्तार किया गया है. रिश्वत लेते दोनों को रंगे हाथ पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद दोनों अमीन को साथ लेकर निगरानी की टीम पटना रवाना हो गई.
गया में रिश्वत लेते दो अमीन गिरफ्तार
गया में रिश्वत लेते दो अमीन को गिरफ्तार किया गया है. ऑनलाइन आवेदन के बावजूद जमीन की मापी के एवज में दोनों अमीन के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी. इसे लेकर पीड़ित के द्वारा निगरानी पटना में शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद इसका सत्यापन किया गया और फिर दोनों अमीन को रिश्वत की 7000 रुपए की राशि के साथ निगरानी की टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया.
शहर के एपीआर मॉल के समीप कार्रवाई
गया शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एपीआर माॅल के समीप निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई की. गिरफ्तार अमीन के नाम अविनाश कुमार और दीपू कुमार बताए जाते हैं. दोनों अमीन की गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम उन्हें साथ लेकर पटना को रवाना हो गई.
वहीं निगरानी की इस कार्रवाई से हड़कंप भी देखा जा रहा है. वही, निगरानी विभाग पटना की टीम के द्वारा गिरफ्तार अमीन के संबंध में विस्तृत जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई गई है. यह कहां कार्यरत थे, कहां के रहने वाले थे, फिलहाल इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है.
यह था मामला
जानकारी के अनुसार रोहित कुमार के द्वारा निगरानी में शिकायत की गई थी, उनकी जमीन की मापी के लिए आवेदन दिया गया था. माफी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के बदले उनसे 7000 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड की जा रही थी, जिसे लेकर रोहित कुमार के द्वारा निगरानी में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
शिकायत के आधार पर निगरानी की टीम ने इस पर कार्रवाई शुरू की. सबसे पहले इसका सत्यापन किया और फिर मंगलवार को गया शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एपीआर मॉल के समीप दोनों अमीन को 7000 रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अमीन अभिषेक कुमार और दीपू कुमार को साथ लेकर निगरानी की टीम वापस पटना रवाना हो गई है.
"रोहित कुमार ने दो अमीन द्वारा रिश्वत मांगे जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आलोक में यह कार्रवाई हुई. दोनों को 7000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. निगरानी की टीम अग्रतर कार्रवाई में जुटी हुई है."-
वसीम फिरोज, डीएसपी निगरानी विभाग, पटना
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