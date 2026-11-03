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बिहार में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, घूसखोर दो सरकारी अमीन गिरफ्तार

गया में रिश्वत लेते दो अमीन गिरफ्तार ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में निगरानी की कार्रवाई हुई है. इस कार्रवाई में दो सरकारी अमीन को गिरफ्तार किया गया है. रिश्वत लेते दोनों को रंगे हाथ पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने धर दबोचा. गिरफ्तारी के बाद दोनों अमीन को साथ लेकर निगरानी की टीम पटना रवाना हो गई.

गया में रिश्वत लेते दो अमीन गिरफ्तार