बिहार में पंचायती राज विभाग का घूसखोर JE गिरफ्तार, निगरानी ने 12 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा

मधुबनी: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की लगातार छापेमारी जारी है. इसी क्रम में मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड में पंचायती राज विभाग के एक तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने 12 हजार रुपये की घूस मांगी थी, जिसके बाद विभाग ने जाल बिछाकर सफल ट्रैप ऑपरेशन अंजाम दिया.

शिकायत पर पटना से पहुंची टीम: शिकायतकर्ता ने निगरानी विभाग को सूचित किया था कि कलुआही प्रखंड के पंचायती राज विभाग में तैनात तकनीकी सहायक हरि रंजन कुमार किसी कार्य के बदले रिश्वत की मांग कर रहे हैं. इस सूचना पर पटना से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की नौ सदस्यीय टीम डीएसपी मो. वसीम फिरोज के नेतृत्व में मधुबनी पहुंची. टीम ने पूरी गोपनीयता के साथ जाल बिछाया और आरोपी को घूस लेते समय दबोच लिया.

रंगे हाथ पकड़ा गया आरोपी: ट्रैप ऑपरेशन के दौरान जैसे ही आरोपी हरि रंजन कुमार ने 12 हजार रुपये की राशि स्वीकार की, निगरानी टीम ने तुरंत कार्रवाई की. आरोपी को रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया. मौके पर मौजूद गवाहों के सामने यह कार्रवाई पूरी हुई, जिससे आरोपी के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा.

डीएसपी ने दी जानकारी: निगरानी विभाग के डीएसपी मो. वसीम फिरोज ने बताया कि आरोपी द्वारा 12 हजार रुपये की घूस मांगी जा रही थी. शिकायत मिलने पर टीम गठित की गई और सफलतापूर्वक कार्रवाई की गई. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की गहराई तक जांच हो सके और अन्य संभावित भ्रष्टाचार के तार सामने आ सकें.

"12000 हजार की घूस पंचायत तकनीकी सहायक के द्वारा मांगी जा रही थी. निगरानी टीम को सूचना दी गई थी. जिसे लेकर 9 सदस्यीय टीम पटना से आई और घुस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है."-मो. वसीम फिरोज, डीएसपी, निगरानी