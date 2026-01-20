ETV Bharat / state

बिहार के अस्पताल में सिर्फ 2000 में बिक रही थी हाजिरी, निगरानी विभाग ने क्लर्क को घूस लेते दबोचा

औरंगाबाद में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अनुमंडलीय अस्पताल के प्रधान लिपिक को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. स्टाफ नर्स की शिकायत पर हुई कार्रवाई.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 20, 2026 at 8:21 AM IST

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के दाउदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है. निगरानी टीम ने प्रधान लिपिक बृजमोहन लाल को 2,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. यह छापेमारी सोमवार को की गई, जिसमें छह सदस्यीय दल ने अस्पताल परिसर में तलाशी ली. निगरानी डीएसपी आदित्य राज के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से अस्पताल में व्याप्त रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हुआ है.

शिकायत पर हुई कार्रवाई: स्टाफ नर्स अर्चना कुमारी ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में शिकायत दर्ज कराई थी कि अटेंडेंस बनाने के नाम पर उनसे और उनकी सहकर्मी स्टाफ नर्स जूली से 3,000 रुपये रिश्वत मांगी जा रही है. बाद में राशि 2,000 रुपये तय हुई. शिकायत में बताया गया कि 24 अक्टूबर 2025 से 2 नवंबर 2025 तक अवकाश पर रहने के बावजूद वेतन मिल चुका है, फिर भी हाजिरी बनाने के लिए रिश्वत की मांग की गई. ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन किया और प्रमाण मिलने पर 15 जनवरी 2026 को निगरानी थाना में कांड संख्या 09/26 दर्ज किया.

ट्रैप के तहत रंगे हाथ गिरफ्तारी: सत्यापन के बाद निगरानी डीएसपी आदित्य राज के नेतृत्व में धावा दल गठित किया गया. सोमवार को टीम ने अस्पताल पहुंचकर प्रधान लिपिक बृजमोहन लाल के कार्यालय कक्ष में छापेमारी की. लिपिक को 2,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया. यह 2026 में ब्यूरो की नौवीं प्राथमिकी और ट्रैप से संबंधित आठवां मामला है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है.

लगातार छोटी राशियों में रिश्वत: पूछताछ में पता चला कि अस्पताल में छोटी-छोटी राशियों में रिश्वत ली जा रही है. छुट्टी देने, अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन कराने जैसे सामान्य कामों के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं. लिपिक बृजमोहन लाल स्थापना कार्य भी देखते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों पर दबाव बना रहता है. निगरानी अधिकारी ने बताया कि यह प्रथा यहां लंबे समय से चली आ रही है.

"ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में प्रधान लिपिक द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया. प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर छापेमारी करते हुए लिपिक बृजमोहन लाल को गिरफ्तार किया."-आदित्य राज, निगरानी डीएसपी, पटना

अन्य अधिकारियों पर भी आरोप: शिकायतकर्ता स्टाफ नर्स अर्चना कुमारी ने दावा किया कि रिश्वत के लेन-देन में सिर्फ लिपिक ही नहीं, बल्कि अस्पताल मैनेजर और उपाधीक्षक भी शामिल हैं. वे कर्मचारियों पर पैसे देने का दबाव बनाते हैं. इस खुलासे से अस्पताल प्रशासन में भ्रष्टाचार की गहराई का अंदाजा लगता है. निगरानी ब्यूरो ने जांच को आगे बढ़ाया है.

"अनुमंडलीय अस्पताल में पैसों के लेन-देन में न सिर्फ लिपिक बल्कि हॉस्पिटल मैनेजर और उपाधीक्षक भी शामिल हैं. वे लोग कर्मचारियों पर पैसे देने का दबाव बनाते हैं."-अर्चना कुमारी, शिकायतकर्ता

विशेष न्यायालय में पेशी: गिरफ्तार अभियुक्त बृजमोहन लाल से पूछताछ के बाद उसे विशेष न्यायालय निगरानी पटना में पेश किया जाएगा. अग्रिम अनुसंधान जारी है, जिसमें अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका भी जांच की जा रही है. यह कार्रवाई बिहार में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख को मजबूत करती है.

