ETV Bharat / state

खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिचौलिया प्रिंसिपल भी अरेस्ट, विजिलेंस ने की कार्रवाई

हरिद्वार में विजिलेंस की टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया है.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 18, 2025 at 5:23 PM IST

|

Updated : December 18, 2025 at 5:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. विजिलेंस की टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी ने 40 वाहिनी पीएसी के पुलिस मॉडर्न स्कूल की मान्यता से जुड़े मामले में बीस हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी. विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

आरोप है कि मंगोलपुर स्थित सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने भी रिश्वत की मांग की थी. विजिलेंस की टीम ने उसे भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद टीम दोनों आरोपियों को लेकर देहरादून रवाना हो गई. विजिलेंस से मिली जानकारी के अनुसार मामला हरिद्वार स्थित 40 वाहिनी पीएसी के पुलिस मॉडर्न स्कूल मान्यता से जुड़ा है.

दरअसल, स्कूल की मान्यता के लिए नवीनीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी. शिकायतकर्ता ने जब खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौर से नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने को कहा तो उन्होंने रिश्वत की एवज में बीस हजार रुपए मांगे. शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की. विजिलेंस ने जब मामले की प्राथमिक जांच की तो आरोप सही पाए गए. इसके बाद विजिलेंस ने आरोपी को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और रोशनाबाद स्थित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर छापेमारी की.

विजिलेंस की टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौड़ को रोशनाबाद जिला मुख्यालय में ही दबोच लिया. वर्तमान में बृजपाल सिंह राठौर बहादराबाद में तैनात हैं. वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक मुकेश प्रभारी प्रधानाध्यापक मंगोलपुर श्यामपुर को भी पकड़ा है. शिक्षक मुकेश भी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (बीआरपी) है और वर्तमान में मंगोलपुर के सरकारी स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात है.

आरोप है कि मुकेश बृजपाल सिंह राठौर के लिए ही काम करता था. उसके साथ रिश्वतखोरी के धंधे में शामिल था. शिकायतकर्ता से उसी ने बिचौलिया बनकर रिश्वत की मांग की थी. बृजपाल सिंह राठौर हरिद्वार जिले में लंबे समय से तैनात है.

पढ़ें---

Last Updated : December 18, 2025 at 5:55 PM IST

TAGGED:

PRINCIPAL ARRESTED BRIBERY CASE
HARIDWAR BRIBERY CASE
खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत केस
रिश्वत केस में प्रिंसिपल अरेस्ट
BLOCK EDUCATION OFFICER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.