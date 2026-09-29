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विजिलेंस ने ऑर्थोपेडिक्स सर्जन को किया अरेस्ट, दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर मांगी थी रिश्वत, रुद्रप्रयाग का मामला

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रुद्रप्रयाग जिला हॉस्पिटल से विजिलेंस की टीम ने ऑर्थोपेडिक्स सर्जन को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. पीड़ित ने 1064 पर शिकायत की थी, जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने शिकायत की पुष्टि की. शिकायत की पुष्टि होने के बाद विजिलेंस ने आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया और पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.