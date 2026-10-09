10 प्रतिशत कट के चक्कर में विजिलेंस के हत्थे चढ़े डॉक्टर साहब, रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार
वैशाली में विजिलेंस ने पीएचसी प्रभारी डॉ. कामिनी प्रसाद को इंसेंटिव भुगतान के बदले रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Published : October 9, 2026 at 5:39 PM IST
वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में विजिलेंस (निगरानी विभाग) ने शुक्रवार को एक बड़ी की है. विशेष टीम ने पटेढ़ी बेलसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कामिनी प्रसाद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. अधिकारी पर स्वास्थ्य कर्मियों के इंसेंटिव भुगतान के एवज में दस प्रतिशत कमीशन मांगने का गंभीर आरोप लगा है. विजिलेंस की इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है.
गिरफ्तार डॉक्टर पर गंभीर आरोप
भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई इस बड़ी कार्रवाई के बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी पदाधिकारी को हिरासत में लेकर तुरंत पटना के लिए रवाना हो गई. इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करने के लिए विजिलेंस की टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रधान सहायक धीरेंद्र कुमार और डाटा ऑपरेटर हिमांशु कुमार को भी हिरासत में लिया है. इन दोनों कर्मियों को भी पूछताछ के लिए टीम अपने साथ पटना ले गई है.
इंसेंटिव बकाया के बदले कमीशन
निगरानी ब्यूरो से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पटेढ़ी बेलसर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिश्रौलिया-अफजलपुर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के पद पर कार्यरत जसपाल सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित सीएचओ जसपाल सिंह ने आरोप लगाया था कि उनका पिछले तीन महीने का इंसेंटिव बकाया है, जिसके भुगतान के बदले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कामिनी प्रसाद लगातार दस प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत् भ्रष्टाचार की शिकायतों हेतु सम्पर्क करें :- #VigilanceInvestigationBureau #BiharGovernment #corruptionfreebihar #zerotolerancebihar #Nigrani #NigraniVibhag https://t.co/ZVirSYvXWQ— Vigilance Department Bihar (@VigilanceBihar) March 12, 2026
जाल बिछाकर रंगे हाथों दबोचा
सीएचओ जसपाल सिंह द्वारा निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराने के बाद टीम ने गुप्त रूप से आरोपों का भौतिक सत्यापन कराया था. मामला बिल्कुल सही पाए जाने पर शुक्रवार सुबह विजिलेंस की टीम सिविल ड्रेस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची. योजना के मुताबिक जैसे ही जसपाल सिंह ने विजिलेंस द्वारा दी गई केमिकल युक्त रिश्वत की राशि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपी, ठीक उसी वक्त पहले से मुस्तैद टीम ने डॉक्टर को दबोच लिया.
ये भी पढे़ं: बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन, क्लर्क 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार