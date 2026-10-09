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10 प्रतिशत कट के चक्कर में विजिलेंस के हत्थे चढ़े डॉक्टर साहब, रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार

भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई इस बड़ी कार्रवाई के बाद निगरानी विभाग की टीम आरोपी पदाधिकारी को हिरासत में लेकर तुरंत पटना के लिए रवाना हो गई. इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल करने के लिए विजिलेंस की टीम ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रधान सहायक धीरेंद्र कुमार और डाटा ऑपरेटर हिमांशु कुमार को भी हिरासत में लिया है. इन दोनों कर्मियों को भी पूछताछ के लिए टीम अपने साथ पटना ले गई है.

निगरानी ब्यूरो से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पटेढ़ी बेलसर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिश्रौलिया-अफजलपुर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के पद पर कार्यरत जसपाल सिंह ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित सीएचओ जसपाल सिंह ने आरोप लगाया था कि उनका पिछले तीन महीने का इंसेंटिव बकाया है, जिसके भुगतान के बदले प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. कामिनी प्रसाद लगातार दस प्रतिशत कमीशन की मांग कर रहे थे.

जाल बिछाकर रंगे हाथों दबोचा

सीएचओ जसपाल सिंह द्वारा निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराने के बाद टीम ने गुप्त रूप से आरोपों का भौतिक सत्यापन कराया था. मामला बिल्कुल सही पाए जाने पर शुक्रवार सुबह विजिलेंस की टीम सिविल ड्रेस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची. योजना के मुताबिक जैसे ही जसपाल सिंह ने विजिलेंस द्वारा दी गई केमिकल युक्त रिश्वत की राशि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपी, ठीक उसी वक्त पहले से मुस्तैद टीम ने डॉक्टर को दबोच लिया.

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