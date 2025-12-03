ETV Bharat / state

बिहार में विजिलेंस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, कृषि पदाधिकारी घूस लेते गिरफ्तार

बिहार में विजिलेंस विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. समस्तीपुर में कृषि पदाधिकारी को घूस लेते गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तार कृषि पदाधिकारी
गिरफ्तार कृषि पदाधिकारी (ETV Bharat)
Published : December 3, 2025 at 7:34 AM IST

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में विजिलेंस की टीम ने कृषि पदाधिकारी को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार अधिकारी राकेश कुमार मधुबनी के रहने वाले हैं, जो दलसिंहसराय में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में तैनात हैं. उनके लिपिक बेगूसराय के तेघड़ा निवासी ललन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है.

अवैध निर्माण के बदले घूस: निगरानी विभाग के अनुसार दोनों पर आरोप है कि दोनों ने बाजार समिति के सब्जी मंडी में अवैध निर्माण की अनुमति दी और दुकानदार से रिश्वत की मांग की. दलसिंहसराय के बसढ़िया वार्ड संख्या-10 निवासी जगदीश सिंह के पुत्र प्रमोद कुमार सिंह ने कृषि पदाधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी.

50 लाख तक घूस लेने का था प्लान: प्रमोद ने बताया कि बाजार समिति के सब्जी बाजार में उनके और अन्य दुकानदारों के लगभग 36 दुकानों का निर्माण किया गया था. चूंकि इन दुकानों के निर्माण के लिए प्रशासन की कोई अनुमति नहीं थी, इस कारण अनुमंडल कृषि पदाधिकारी राकेश कुमार ने दुकानदारों को धमकी देते हुए प्रति दुकान 80 हजार रुपये की रिश्वत मांगनी शुरू कर दी. 36 दुकानों को मिलाकर कुल 50 लाख रुपये होता है.

"रिश्वत की मांग और उत्पीड़न से त्रस्त होकर निगरानी में अधिकारियों के पास शिकायत की. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग के डीएसपी पावन कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम ने कार्रवाई की." -प्रमोद कुमार, शिकायतकर्ता

विजिलेंस ने रंगे हाथ पकड़ा: मंगलवार को विजिलेंस की टीम दलसिंहसराय पहुंची थी. जाल बिछाकर एसडीओ राकेश कुमार व उनके लिपिक ललन कुमार को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया. दोनों के पास से 40 हजार रुपये जब्त की गयी है. बाकी रुपये की वसूली करनी थी. कार्रवाई के बाद निगरानी विभाग ने आरोपियों को तुरंत पटना स्थित अपने कार्यालय ले जाकर प्राथमिक पूछताछ शुरू कर दी है.

कार्यप्रणाली पर सवाल: विजिलेंस की कार्रवाई के बाद बाजार समिति के दुकानदारों में मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है. कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रिया मान रहे हैं तो कुछ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की छवि को धूमिल किया है.

विवादों में रहा है मंडी: बता दें कि दलसिंहसराय में लंबे समय से बाजार समिति के भीतर अवैध रूप से सब्जी दुकान की निर्माण को लेकर चल रहे विवादों और रिश्वतखोरी की बात लगातार उठती रही है. प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि वह प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों को सख्ती से जांच की जाए.

किशनगंज में भी कार्रवाई: दूसरी ओर किशनगंज में भी निगरानी विभाग ने कार्रवाई की. निगरानी विभाग ने राजस्व कर्मचारी को 2 लाख 50 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया. कर्मचारी ने जमीन परिमार्जन के नाम पर घूस की डिमांड की थी.

भ्रष्टाचार के मामले बढ़े: साल 2025 में कुल 19 भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इन सभी मामलों में आरोपी दोषी सिद्ध हो चुके हैं. यह कार्रवाई 23 सितंबर 2025 तक की गयी है. पिछले 25 वर्षों में दोषी सिद्ध होने का मामला सबसे अधिक है. निगरानी विभाग के अनुसार 2016 में 17, 2017 में 14, 2024 में कुल 18 मामलों में सजा सुनायी गयी थी. वहीं 2025 में अब तक 19 मामलों में सजा सुनायी जा चुकी है.

