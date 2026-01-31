ETV Bharat / state

बिहार में दो ऑफिसर घूस लेते गिरफ्तार, निगरानी ने रंगे हाथ दबोचा

निगरानी की विशेष टीम ने कैमूर में दो ऑपिसर को घूस लेते गिरफ्तार किया. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के नाम पर वसूली कर रहे थे.

Vigilance Action In Kaimur
कैमूर में दो ऑफिसर घूस लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 31, 2026 at 2:13 PM IST

कैमूर: बिहार में जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्ती है. भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में कैमूर में निगरानी विभाग की विशेष टीम ने दो अधिकारी को घूस लेते गिरफ्तार किया. दोनों अधिकारी को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया.

20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी: विजिलेंस ने यह कार्रवाई गुरुवार को की है. गिरफ्तार सहायक निदेशक रविशंकर राम और अभियंत्रण विशेषज्ञ अंजनी कुमार शामिल हैं. दोनों भूमि, संरक्षण सह परियोजना क्रियान्वयन इकाई कैमूर में तैनात थे. दोनों के ऊपर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किए गए कार्यों के बकाया बिल भुगतान के लिए किसानों से 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

Vigilance Action In Kaimur
कैमूर में दो ऑफिसर घूस लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

घूस नहीं देने पर दी थी धमकी: इस मामले में अधौरा थाना के गम्हरियां निवासी उमेश कुमार और अहौरा थाना के कलहुंआ निवाली अरविंद कुमार ने विशेष निगरानी इकाई से शिकाय की थी. बताया था कि आरोपियों अधिकारियों ने किसानों को धमकाया था कि 20 हजार रुपये नहीं दिए तो बकाया राशि नहीं मिलेगी.

रंगे हाथ किया गिरफ्तार: किसानों की शिकायत का सत्यापन किया गया. SVU (Special Vigilance Unit) ने शिकायकर्ता की मदद से जाल बिछाया. 29 जनवरी 2026 को रविशंकर राम ने रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए. मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया. इस दौरान अंजनी कुमार को भी गिरफ्तार किया गया.

निगरानी एसपी ने की कार्रवाई: अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार ने इसकी पुष्टि की. बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा-7 के तहत मामला दर्ज किया गया. विशेष निगरानी इकाई के एसपी चंद्रभूषण के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की. आरोपी से पूछताछ के बाद आगे की जांच जारी है.

योजनाओं का दुरुपयोग: यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है. किसानों के हित में ऐसी योजनाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए सतर्कता जरूरी है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब भूमि संरक्षण विभाग में घूसखोरी का मामला प्रकाश में आया है.

बिना घूस नहीं मिलता लाभ: कैमूर पहाड़ी पर ऐसे सरकारी योजनाओं के लाभ देने को लेकर सम्बंधित अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा लाभुक से कमीशन के बाद ही लाभ देते हैं. कितने लाभुक घूस देकर चुप हो जाते हैं. कई लाभुक इसका विरोध करते हैं.

