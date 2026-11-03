बांदा और आगरा में विजिलेंस का एक्शन; 2 जेई और 1 संविदाकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार
झांसी टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा के जेई और आगरा में बिजली विभाग का अवर अभियंता व संविदाकर्मी धरा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:51 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 8:47 AM IST
बांदा/आगरा : विजिलेंस की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा के जेई को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार जेई ग्रेनाइट प्लांट संचालक से नोटिस पर कार्रवाई न करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था. जिसको लेकर ग्रेनाइट प्लांट संचालक ने झांसी विजिलेंस से संपर्क किया और शिकायती पत्र दिया. जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जांच की और जब मामला सही पाया गया, तो फिर शिकायतकर्ता से जेई को एक लाख रुपये देने को कहा और फिर जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. वहीं आगरा में विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के जेई और संविदाकर्मी को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है.
कार्यालय से बिना सर्वे किए भेजी गई थी नोटिस : दरअसल विजिलेंस झांसी को शिकायतकर्ता ग्रेनाइट संचालक ने बताया कि 18 जून 2026 को बोर्ड कार्यालय की ओर से बिना सर्वे किए उसे व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा गया था. इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय में उसे बुलाया गया था. जहां क्षेत्रीय अधिकारी माधवी कमलवंशी से मुलाकात के बाद उसे जेई सलमान के पास भेजा गया. जहां जेई नें नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के बदले एक लाख रुपये की मांग की और जब शिकायतकर्ता ने रकम को कम करने की बात कही तो जेई ने कहा कि कम पैसे में काम नहीं होगा.
गोपनीय जांच के बाद टीम नें पकड़ा : झांसी विजिलेंस की तरफ से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया गया कि शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र के बाद गोपनीय जांच कराई गई थी. गोपनीय जांच में शिकायती प्रार्थना पत्र में जो तथ्य बताए गए थे वह सही पाए गए. जिसके बाद 2 नवंबर को झांसी विजिलेंस की टीम के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बांदा के सलमान को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. जिनके विरुद्ध बांदा शहर कोतवाली में एफ़आईआर दर्ज कराई गई है.
आगरा : बिजली विभाग में तैनात जेई और संविदाकर्मी घूस लेते धरे गए
आगरा विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग में तैनात अवर अभियंता और संविदाकर्मी को 10 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है. आरोपी अवर अभियंता और संविदा कर्मी फतेहाबाद खंड के विद्युत उपखंड शमसाबाद में तैनात थे. आरोपियों ने नए कनेक्शन के नाम पर 10 हजार घूस मांगी थी.
शमसाबाद निवासी अर्जुन ने विजिलेंस टीम को बताया कि नए मकान में बिजली कनेक्शन के लिए 24 अक्टूबर को आवेदन किया था. जिस पर कनेक्शन से पहले स्थल निरीक्षण करने आए कर्मचारियों ने कहा कि जेई विनेश यादव से मिलें. मैंने जेई से संपर्क किया. अर्जुन का आरोप है कि जेई ने 10 हजार रुपये की घूस मांगी. कहा कि रकम देने पर ही कनेक्शन जारी होगा. मैंने रुपये नहीं दिए तो काम अभी तक नहीं हुआ.
अर्जुन की शिकायत पर विजिलेंस ने ट्रैप से पहले गोपनीय जांच कराई. जिसकी प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि जेई की छवि अच्छी नहीं है. वह बिना घूस कोई काम नहीं करता है. विजिलेंस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की.
एसपी विजिलेंस राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि विजिलेंस ने जेई विनेश यादव को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था. संविदाकर्मी लोकेंद्र सिंह भी उसमें फंस गया. संविदाकर्मी लोकेंद्र सिंह क्षेत्र में जेई के एजेंट का काम करता था. घूस की रकम लेकर जेई को देता था. विजिलेंस टीम ने शिकायतकर्ता को घूस की रकम देने के लिए भेजा था. टीम पहले से तैयार थी. घूस देने के बाद टीम ने आरोपियों को पकड़ कर लेकर आई. दोनों के खिलाफ विजिलेंस थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
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