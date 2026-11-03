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बांदा और आगरा में विजिलेंस का एक्शन; 2 जेई और 1 संविदाकर्मी रिश्वत लेते गिरफ्तार

झांसी घूसखोर जेई गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

बांदा/आगरा : विजिलेंस की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा के जेई को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार जेई ग्रेनाइट प्लांट संचालक से नोटिस पर कार्रवाई न करने के एवज में रिश्वत मांग रहा था. जिसको लेकर ग्रेनाइट प्लांट संचालक ने झांसी विजिलेंस से संपर्क किया और शिकायती पत्र दिया. जिसके बाद विजिलेंस की टीम ने जांच की और जब मामला सही पाया गया, तो फिर शिकायतकर्ता से जेई को एक लाख रुपये देने को कहा और फिर जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. वहीं आगरा में विजिलेंस टीम ने बिजली विभाग के जेई और संविदाकर्मी को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है.

झांसी और आगरा में घूसखोरों पर एक्शन. (Video Credit : ETV Bharat) कार्यालय से बिना सर्वे किए भेजी गई थी नोटिस : दरअसल विजिलेंस झांसी को शिकायतकर्ता ग्रेनाइट संचालक ने बताया कि 18 जून 2026 को बोर्ड कार्यालय की ओर से बिना सर्वे किए उसे व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा गया था. इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय में उसे बुलाया गया था. जहां क्षेत्रीय अधिकारी माधवी कमलवंशी से मुलाकात के बाद उसे जेई सलमान के पास भेजा गया. जहां जेई नें नोटिस पर कार्रवाई नहीं करने के बदले एक लाख रुपये की मांग की और जब शिकायतकर्ता ने रकम को कम करने की बात कही तो जेई ने कहा कि कम पैसे में काम नहीं होगा.