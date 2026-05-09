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क्या जेटेट भाषा विवाद सरकार की है सोची समझी साजिश? समाधान के लिए कमेटी बनाने पर राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट की क्या है राय?

रांची: शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026(जेटेट) के लिए बनी नई नियमावली में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी, मगही, आंगिका सहित कई भाषाओं को बाहर करने के बाद विवाद बढ़ा हुआ है. जिसके बाद इसके समाधान के लिए हेमंत सरकार ने पांच मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस कमेटी का नेतृत्व कर रहे हैं. इस कमेटी की रिपोर्ट यह तय करेगी कि जेटेट जैसी परीक्षाओं में इन भाषाओं का भविष्य क्या होगा? सरकार द्वारा इस कमेटी बनाने पर भी सियासी बयानबाजी हो रही है. वहीं जानकार इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं.

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने सरकार के इस फैसले को आई वाश करार दिया है. उन्होंने इसे सरकारी ड्रामेबाजी करार देते हुए कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद तीनों मिलकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और ड्रामेबाजी कर रहे हैं. कमेटी की रिपोर्ट आते-आते जेटेट की परीक्षा होकर रिजल्ट भी आ जायेगी. फिर अगला परीक्षा कब होगा, यह किसी को नहीं मालूम. ऐसे में भुक्तभोगी तो राज्य की जनता होगी.

नेताओं और वरिष्ठ पत्रकार की राय (Etv Bharat)

वहीं इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि किसी भी भाषा को संरक्षण देना सरकार का काम होता है. कमेटी को जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए. प्रदीप यादव ने कहा कि भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी भाषाओं के छात्र-छात्राओं को कोई नुकसान न पहुंचे. इसके लिए सरकार को विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूरे संथाल क्षेत्र में संथाली के बाद सबसे ज्यादा अंगिका ही बोली जाती है. गैर आदिवासी लोग बहुतायत में अंगिका ही बोलते हैं.

इस मुद्दे पर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हमारी सरकार जब से सत्ता में है, तब से एक ईमानदार कोशिश कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिले. जेटेट परीक्षा के भाषा विवाद की वजह से परीक्षा न टल जाए, इसलिए परीक्षा कराने का फैसला लिया गया और भाषा विवाद पर कमेटी बनाई गई है. उन्होंने कहा कि जब कैबिनेट की बैठक में किसी बिंदु पर मतांतर हो तो संवेदनशील मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाकर बेहतरीन फैसला लिया है. मनोज पांडेय ने कहा कि छात्रों से ज्यादा राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं. उस षड्यंत्र में इंडिया ब्लॉक के दलों और राज्य की जनता को नहीं फंसना है.

बैद्यनाथ मिश्र ने जेटेट विवाद को बताया सरकार की साजिश