ईरान-इजरायल युद्ध: प्रदेश में खाद्य एवं रसद व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती, सीएम ने किया निर्देशित
धामी सरकार ने ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए खाद्य एवं रसद व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारी तैनात किए.
Published : March 12, 2026 at 11:38 AM IST
देहरादून: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बनी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), देहरादून में तमाम अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती अग्रिम आदेशों तक के लिए कर दी है.
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति व्यवस्था और वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी सुनिश्चित करना है. इसके साथ ही खाद्य एवं रसद से संबंधित सूचनाओं का नियमित संकलन, उनका विश्लेषण के साथ ही तमाम विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.
निर्धारित रोस्टर के अनुसार तैनात अधिकारी और विशेषज्ञ, उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे. वे प्रतिदिन खाद्य एवं रसद की स्थिति की समीक्षा करेंगे, आवश्यक सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करेंगे. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सतर्क है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए तथा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है. राज्य सरकार सभी व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो. राज्य सरकार को ओर से उठाए गए इस कदम से प्रदेश में खाद्य एवं रसद आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी तथा किसी भी संभावित आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सहूलियत मिलेगी.
