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चंदौली के गंगा घाटों से दिखा एयर शो का रोमांचक नजारा, राफेल-तेजस की गर्जना से गूंजा आसमान

वाराणसी एयर शो का चंदौली के गंगा घाटों से भी दिखा नजारा

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राफेल, तेजस की गर्जना से गूंजा चंदौली का आसमान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2026 at 6:39 PM IST

2 Min Read
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चंदौली: बाबा विश्वनाथ की धरती पर आयोजित भव्य एयर शो का रोमांच पड़ोसी जिला चंदौली के गंगा घाटों पर भी देखने को मिला. आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गर्जना और गंगा के ऊपर उनके हैरतअंगेज करतब देखने के लिए भारी संख्या में लोग घाटों पर जुटे. राफेल, तेजस और अपाचे जैसे आधुनिक विमानों के प्रदर्शन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. लोगों ने इस नजारे को अपने लिए सौभाग्य बताते हुए वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया. वाराणसी के एयर शो ने चंदौली के गंगा घाटों पर भी उत्सव जैसा माहौल बना दिया.

वाराणसी एयर शो के दौरान जब लड़ाकू विमान तेज रफ्तार से आसमान में उड़ान भरते और हैरतअंगेज करतब दिखाते नजर आए, तो घाटों पर मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना. विमानों की गूंजती गर्जना के बीच लोग तालियां बजाकर भारतीय वायुसेना के जांबाजों का हौसला बढ़ाते दिखे. कई लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया.

लड़ाकू विमानों की गर्जना से गूंजा आसमान (Video Credit; ETV Bharat)

गणतंत्र दिवस परेड जैसा नजारा देख झूम उठे लोग: चंदौली के गंगा घाटों पर एयर शो देखने पहुंचे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. लोगों का कहना था कि अब तक वे 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ही लड़ाकू विमानों के करतब देखते थे, लेकिन वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में ऐसा नजारा देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव है. बच्चों में भी विमानों को करीब से उड़ते देखने को लेकर उत्सुकता नजर आई.
फाइटर जेट की गर्जना ने बांधा समां: वाराणसी में आयोजित एयर शो में लड़ाकू विमानों के साथ हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और अन्य सैन्य विमानों के प्रदर्शन ने भी दर्शकों का ध्यान खींचा. राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, मिग-29 और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के साथ अपाचे, चिनूक सहित कई हेलीकॉप्टरों के प्रदर्शन को लेकर लोगों में उत्सुकता रही. सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर टीम का प्रदर्शन भी विशेष आकर्षण रहा.


प्रशासन रहा सतर्क : एयर शो को देखने उमड़ी की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया. गंगा घाटों पर सुरक्षा बलों के साथ जल पुलिस की मुस्तैदी रही. वहीं, लोगों को कार्यक्रम स्थल तक आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए यातायात सुचारू बनाए रखने को ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया गया.



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