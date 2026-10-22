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चंदौली के गंगा घाटों से दिखा एयर शो का रोमांचक नजारा, राफेल-तेजस की गर्जना से गूंजा आसमान

राफेल, तेजस की गर्जना से गूंजा चंदौली का आसमान ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली: बाबा विश्वनाथ की धरती पर आयोजित भव्य एयर शो का रोमांच पड़ोसी जिला चंदौली के गंगा घाटों पर भी देखने को मिला. आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की गर्जना और गंगा के ऊपर उनके हैरतअंगेज करतब देखने के लिए भारी संख्या में लोग घाटों पर जुटे. राफेल, तेजस और अपाचे जैसे आधुनिक विमानों के प्रदर्शन ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया. लोगों ने इस नजारे को अपने लिए सौभाग्य बताते हुए वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया. वाराणसी के एयर शो ने चंदौली के गंगा घाटों पर भी उत्सव जैसा माहौल बना दिया.

वाराणसी एयर शो के दौरान जब लड़ाकू विमान तेज रफ्तार से आसमान में उड़ान भरते और हैरतअंगेज करतब दिखाते नजर आए, तो घाटों पर मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना. विमानों की गूंजती गर्जना के बीच लोग तालियां बजाकर भारतीय वायुसेना के जांबाजों का हौसला बढ़ाते दिखे. कई लोगों ने इस यादगार पल को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया.