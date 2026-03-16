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त्यौहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, ड्रोन पेट्रोलिंग के साथ रखेगी पैनी नजर

आगामी ईद और नौरात्री को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता , 11 थानों की टीम,अमन कमेटी और स्थानीय लोगों के साथ चर्चा

त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 8:49 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आगामी त्यौहारों ईद, गुड फ्राइडे, महावीर जयंती और अन्य पर्वों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं. दिल्ली की सड़कों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपनी 'दृष्टि' पैनी कर ली है, ताकि आम नागरिक बिना किसी खौफ के त्यौहार मना सकें.इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक चौबंद बनाने के लिए दिल्ली पुलिस तकनीक का सहारा ले रही है ड्रोन पेट्रोलिंग के तहत आसमान से भी निगरानी रखी जाएगी. ड्रोन पेट्रोलिंग के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील गलियों पर नजर रखी जाएगी.

शाहदरा जिले के डिप्टी कमिश्नर ने दी तैयारियों की जानकारी

शाहदरा जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) राजेंद्र प्रसाद मीणा ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है. उन्होंने कहा कि त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला आने वाली है. हमने उन 'हॉटस्पॉट' इलाकों की पहचान कर ली है जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ गश्त बढ़ा दी गई है.

त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा (ETV Bharat)

अमन कमेटी और सामाजिक भागीदारी

पुलिस प्रशासन का मानना है कि सुरक्षा केवल बल के प्रयोग से नहीं, बल्कि समाज के सहयोग से ही संभव है इसी उद्देश्य से स्थानीय अमन कमेटियों (Aman Committees) के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है पुलिस अधिकारियों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर 'एकता और शांति' का संदेश साझा किया है.

बैठकों में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर जोर दिया गया

सोशल मीडिया पर सतर्कता: किसी भी भ्रामक पोस्ट या अफवाह पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी पुलिस से जांच कराएं. असामाजिक तत्वों की पहचान: मोहल्ले में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

राजधानी की सुरक्षा, देश की प्रतिष्ठा -DCP

DCP ने जोर देकर कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है यहां होने वाली छोटी सी घटना का असर न केवल पूरे देश पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है. उन्होंने जनता से अपील की है कि अमन-चैन तभी कायम रहेगा जब समाज पुलिस का सहयोग करेगा आपका जागरूक होना ही दिल्ली की सबसे बड़ी सुरक्षा है.

कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्ती

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. वहीं त्योहारों की खुशी में कोई खलल न पड़े इसके लिए चौबीसों घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है. आज 11 थाने की टीम गीता कॉलोनी, शाहदरा, गांधी नगर , विवेक विहार , आनंद विहार, जगतपुरी, कृष्ण नगर, मानसरोवर पार्क, सीमापुरी, फर्श बाजार, जीटीबी एनक्लेव और यहां के लोगों और अमन कमेटी की एक साथ मीटिंग हुई .जिसमें दिल्ली में शुरू आने वाले त्योहारों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई.

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