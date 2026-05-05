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भारत यात्रा पर बोधगया पहुंचे वियतनामी राष्ट्रपति, महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना

वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत करते सीएम सम्राट चौधरी ( ETV Bharat )

वियतनामी मठ का दौरा: गया एयरपोर्ट से वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से बोधगया के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष रूप से पूजा-अर्चना की. साथ ही पवित्र बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया. इसके बाद वे वियतनामी मठ के लिए भी रवाना हुए. दिनभर कार्यक्रम के बाद देर संध्या वे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

गयाजी: मंगलवार को वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम बोधगया पहुंचे. पहले गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन व स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. इस दौरान प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद थे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: वियतनामी राष्ट्रपति तो लाम के बिहार दौरे को लेकर बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. साथ ही कई सड़क मार्ग को डाइवर्ट भी किया गया है. मौके पर मौजूद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति एक दिवसीय दौरे पर बोधगया आए हैं. जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित हमलोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है.

"वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम एक दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे. बोधगया में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करेंगे. दिनभर कार्यक्रम के बाद शाम में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. उनके आगमन पर सभी सुविधाओं और सुरक्षा का ख्याल रखा गया." -डॉ. प्रेम कुमार, स्पीकर, बिहार विधानसभा

भारत यात्रा पर बोधगया पहुंचे वियतनामी राष्ट्रपति (ETV Bharat)

'बंगाल में होगा विकास': दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर स्पीकर डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि 'यह बंगाल के जनता की जीत है. जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विश्वास जताया है. आने वाले समय में वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल का व्यापक विकास होगा. प्रधानमंत्री का सपना विकसित देश और विकसित राज्य का है. आने वाले समय में इसका फलाफल बंगाल में देखने को मिलेगा.

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