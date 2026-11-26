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UP footwear business:अमेरिकी टैरिफ की टेंशन खत्म! यूपी में वियतनाम करेगा बड़ा निवेश

मंदी से उबरेगा लेदर उद्योग! ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कुछ समय पहले जब वियतनाम में फुटवियर समिट का आयोजन हुआ था, तो उस समिट में उत्तर प्रदेश और खासकर कानपुर से कई लेदर कारोबारियों और निर्यातकों ने हिस्सा लिया था. समिट के दौरान ही दोनों देशों के कारोबारियों के बीच तय हो गया था कि अब यूपी के निर्यातक फुटवियर व्यापार को लेकर वियतनाम संग अपना विस्तार करेंगे. जिसको लेकर अब वियतनाम के कारोबारियों ने भी हामी भर दी है और अच्छी संख्या में अब वियतनाम से निवेशक निवेश करने के लिए राजी हो गए हैं.

अमेरिकी टैरिफ की टेंशन खत्म! (Video Credit: ETV Bharat) अहम फैसला: दरअसल, यूपी की लेदर इंडस्ट्री को आर्थिक रफ्तार मिलने के नजरिए से यह एक अहम फैसला है. पिछले कुछ सालों से अमेरिकी टैरिफ की बढ़ी दरों, तो कभी अमेरिका-ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के चलते लेदर कारोबार ठप सा रहा. मगर, जिस तरह वियतनाम के कारोबारियों ने यूपी में कारोबार बढ़ाने के लिए अपनी रुचि दिखाई, उससे यूपी के निर्यातक खुश और उत्साहित हैं.