UP footwear business:अमेरिकी टैरिफ की टेंशन खत्म! यूपी में वियतनाम करेगा बड़ा निवेश
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता समीर दीक्षित की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:20 PM IST
कानपुर: कुछ समय पहले जब वियतनाम में फुटवियर समिट का आयोजन हुआ था, तो उस समिट में उत्तर प्रदेश और खासकर कानपुर से कई लेदर कारोबारियों और निर्यातकों ने हिस्सा लिया था. समिट के दौरान ही दोनों देशों के कारोबारियों के बीच तय हो गया था कि अब यूपी के निर्यातक फुटवियर व्यापार को लेकर वियतनाम संग अपना विस्तार करेंगे. जिसको लेकर अब वियतनाम के कारोबारियों ने भी हामी भर दी है और अच्छी संख्या में अब वियतनाम से निवेशक निवेश करने के लिए राजी हो गए हैं.
अहम फैसला: दरअसल, यूपी की लेदर इंडस्ट्री को आर्थिक रफ्तार मिलने के नजरिए से यह एक अहम फैसला है. पिछले कुछ सालों से अमेरिकी टैरिफ की बढ़ी दरों, तो कभी अमेरिका-ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के चलते लेदर कारोबार ठप सा रहा. मगर, जिस तरह वियतनाम के कारोबारियों ने यूपी में कारोबार बढ़ाने के लिए अपनी रुचि दिखाई, उससे यूपी के निर्यातक खुश और उत्साहित हैं.
वियतनाम में संभावनाएं बहुत हैं. वहां जो प्रोडक्शन कैपेसिटी व यूनिट्स हैं, उन्हें अपने उद्यम स्थापित करने के लिए बाहरी देशों में जगह तलाशनी होगी. ऐसे में भारत के पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है. भारत कारोबार के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है. अब अगर भारत में यूनिट्स स्थापित होंगी तो निश्चित तौर पर कारोबार बढ़ेगा. केंद्र व राज्य सरकार ने भी अपना समर्थन दिया है. निश्चित तौर पर बहुत जल्द कारोबार एक बड़े स्तर पर शुरू होगा.- यादवेंद्र सचान, रीजनल चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट
वियतनाम संग जल्द शुरू होगा कारोबार: इस पूरे मामले को लेकर काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के वाइस चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने बताया कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक और उपभोक्ता है. निर्यात की मात्रा के आधार पर वियतनाम का विश्व में दूसरा स्थान है. जबकि भारत पांचवें स्थान पर है. भारत में फुटवियर का वार्षिक उत्पादन लगभग 300 करोड़ जोड़ी है और खपत लगभग 286 करोड़ जोड़ी है.
भारत का विशाल घरेलू बाजार और वियतनाम की मजबूत निर्यात क्षमता दोनों देशों के उद्योगों के बीच सहयोग के व्यापक अवसर अब एक दूसरे को मुहैया कराएगी. वियतनाम के फुटवियर एवं घटक निर्माताओं को भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया गया है. फुटवियर डिजाइन, कौशल विकास, ऑटोमेशन और आधुनिक उत्पादन तकनीकों में सहयोग के माध्यम से दोनों देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की दिशा में भी कवायद शुरू कर दी है.- मुख्तारुल अमीन, वाइस चेयरमैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट
लेदर इंडस्ट्री चमक उठेगी: इस पूरे मामले को लेकर फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के यूपी प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि वियतनाम फुटवियर कारोबार के नजरिए से एक बहुत बड़ा बाजार है. यूपी के लेदर कारोबारियों और निर्यातकों के पास कारोबार विस्तार की अब अपार संभावनाएं होंगी.
आने वाले समय में वियतनाम की मदद से कानपुर की लेदर इंडस्ट्री चमक उठेगी. जिस तरह निर्यातकों के लिए पिछले कुछ सालों का समय अच्छा नहीं रहा, उसे देखते हुए अब वियतनाम से बहुत अच्छे कारोबार की आस को बल मिल गया है.- आलोक श्रीवास्तव, यूपी प्रमुख , फियो
वैश्विक बाजार के लिए दरवाजे खुले: वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की पकड़ मजबूत करने और निर्यात कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है. भारत अब तक यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जापान और दक्षिण कोरिया समेत दुनिया के 17 प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) कर चुका है. इन समझौतों से न केवल निर्यातकों को कम टैरिफ का लाभ मिलेगा, बल्कि कानपुर के लेदर और फुटवियर जैसे पारंपरिक उद्योगों के लिए भी विदेशी बाजारों के दरवाजे पूरी तरह खुल गए हैं.
वियतनाम एक इमर्जिंग मार्केट है. पिछले साल हमने स्टॉल लगाया था. कुछ होलसेल बायर मिले, कुछ से कारोबार शुरू हो चुका है. वहां के कारोबारियों ने कानपुर के लेदर उत्पादों में अपनी खास रुचि दिखाई है.- प्रेरणा वर्मा, लेदर कारोबरी
विशेषज्ञों का मानना है कि वियतनाम जैसे बड़े फुटवियर हब के साथ हाथ मिलाने से यूपी के निर्यातकों को नई तकनीक और वैश्विक बाजार दोनों का लाभ मिलेगा. लंबे समय से सुस्ती झेल रहे कानपुर के चमड़ा उद्योग के लिए यह पहल एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत साबित हो सकती है.
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