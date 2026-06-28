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गोविंद देवजी मंदिर में बच्चों का हुआ विद्यारंभ संस्कार, माता-पिता ने 'ॐ' के रूप में लिखवाया पहला अक्षर

धर्मग्रंथों के अनुसार ये 16 संस्कारों में से दसवां संस्कार है. जिसे एक निश्चित आयु में शुभ मुहूर्त में कराया जाता है.

A mother guiding her child to write 'Om'
बच्चे से 'ॐ' लिखवाती एक मां (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 7:54 PM IST

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जयपुर: आधुनिक शिक्षा के दौर में जहां बच्चों का पहला दिन स्कूल बैग, किताबों और सेल्फी तक सीमित होता जा रहा है, वहीं जयपुर के श्री गोविंद देवजी मंदिर में एक ऐसी परंपरा जीवंत हुई जिसने शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि संस्कारों से जोड़ने का संदेश दिया. मंदिर परिसर में पहली बार विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आयोजित विद्यारंभ संस्कार ने भारतीय संस्कृति की हजारों वर्ष पुरानी गुरुकुल परंपरा को फिर से सजीव कर दिया.

16 संस्कारों में से एक विद्यारंभ संस्कार: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में 'नवांकुरों' को गायत्री परिवार की टोली ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश, मां सरस्वती, लेखनी, दवात, पट्टी (स्लेट) और गुरु का पूजन कराया. इसके बाद बच्चों से विधिवत 'ॐ' लिखवाकर उनके जीवन के पहले अक्षर का शुभारंभ कराया गया. गायत्री परिवार से आने वाले भूषण वर्मा ने बताया कि सनातन धर्म में मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा बताई गई है. इनमें विद्यारंभ संस्कार वो महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब बच्चे को पहली बार औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाता है. ये केवल लिखना-पढ़ना शुरू करने का अवसर नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन, गुरु सम्मान और जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प भी है.

Vidyarambha Sanskar commenced with Saraswati Puja
सरस्वती पूजा से शुरू हुआ विद्यारंभ संस्कार (ETV Bharat Jaipur)

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'केवल अक्षर नहीं, जीवन मूल्यों की शिक्षा': उन्होंने बताया कि धर्मग्रंथों के अनुसार ये 16 संस्कारों में से दसवां संस्कार है. जिसे एक निश्चित आयु में शुभ मुहूर्त में कराया जाता है. मान्यता है कि शिक्षा की शुरुआत भगवान गणेश और मां सरस्वती के पूजन से करने पर बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है. वहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आई छात्रा वंदना शर्मा ने कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार, अनुशासन, गुरु-भक्ति, माता-पिता के सम्मान और राष्ट्रसेवा का संकल्प भी दिलाया. उन्होंने बताया कि विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य केवल बच्चे को स्कूल भेजना नहीं, बल्कि उसके भीतर सीखने की विनम्रता, अच्छे आचरण और नैतिक जीवन की नींव रखना है. जिसकी शुरुआत यहां की गई है.

new generation joins the Vidyarambh Sanskar
विद्यारंभ संस्कार से जुड़ती नई पीढ़ी (ETV Bharat Jaipur)

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'16 संस्कारों में विद्यारंभ का स्थान': सनातन संस्कृति में वर्णित प्रमुख 16 संस्कार हैं— गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म (मुंडन), कर्णवेध, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि. इनमें विद्यारंभ वो संस्कार है, जो बच्चे को ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करता है.

Young children were introduced to the alphabet
नवांकुरों को दिया गया अक्षर ज्ञान (ETV Bharat Jaipur)

यज्ञ में गूंजी विश्व कल्याण की कामना: विद्यारंभ संस्कार के बाद पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित की. बच्चों और अभिभावकों ने विश्व शांति, राष्ट्र की समृद्धि और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. समापन पर बच्चों पर पुष्पवर्षा कर उन्हें आशीर्वाद दिया गया.

Parents and children during the ceremony
पूजा के दौरान पेरेंट्स और बच्चे (ETV Bharat Jaipur)

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नई पीढ़ी को जड़ों से जोड़ने की पहल: बहरहाल, डिजिटल युग में जहां शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, वहीं ऐसे आयोजन आधुनिक शिक्षा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के बीच समन्वय स्थापित करती है. विद्यारंभ संस्कार जैसी परंपराएं नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ शिक्षा को केवल करियर नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम बनाने की प्रेरणा देती हैं.

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गोविंद देवजी में विद्यारंभ संस्कार
KIDS WRITE OM AS FIRST LETTER
10TH SANSKARS OF HINDUISM
VIDYARAMBHA SANSKAR IN JAIPUR

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