ETV Bharat / state

गोविंद देवजी मंदिर में बच्चों का हुआ विद्यारंभ संस्कार, माता-पिता ने 'ॐ' के रूप में लिखवाया पहला अक्षर

जयपुर: आधुनिक शिक्षा के दौर में जहां बच्चों का पहला दिन स्कूल बैग, किताबों और सेल्फी तक सीमित होता जा रहा है, वहीं जयपुर के श्री गोविंद देवजी मंदिर में एक ऐसी परंपरा जीवंत हुई जिसने शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि संस्कारों से जोड़ने का संदेश दिया. मंदिर परिसर में पहली बार विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए आयोजित विद्यारंभ संस्कार ने भारतीय संस्कृति की हजारों वर्ष पुरानी गुरुकुल परंपरा को फिर से सजीव कर दिया.

16 संस्कारों में से एक विद्यारंभ संस्कार: जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में 'नवांकुरों' को गायत्री परिवार की टोली ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश, मां सरस्वती, लेखनी, दवात, पट्टी (स्लेट) और गुरु का पूजन कराया. इसके बाद बच्चों से विधिवत 'ॐ' लिखवाकर उनके जीवन के पहले अक्षर का शुभारंभ कराया गया. गायत्री परिवार से आने वाले भूषण वर्मा ने बताया कि सनातन धर्म में मानव जीवन को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए 16 संस्कारों की परंपरा बताई गई है. इनमें विद्यारंभ संस्कार वो महत्वपूर्ण पड़ाव है, जब बच्चे को पहली बार औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाता है. ये केवल लिखना-पढ़ना शुरू करने का अवसर नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन, गुरु सम्मान और जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प भी है.

सरस्वती पूजा से शुरू हुआ विद्यारंभ संस्कार (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: शस्त्र, शास्त्र और साफा का संगम: जयपुर की बेटियां सीख रहीं आत्मरक्षा, संस्कार और संस्कृति का गौरव

'केवल अक्षर नहीं, जीवन मूल्यों की शिक्षा': उन्होंने बताया कि धर्मग्रंथों के अनुसार ये 16 संस्कारों में से दसवां संस्कार है. जिसे एक निश्चित आयु में शुभ मुहूर्त में कराया जाता है. मान्यता है कि शिक्षा की शुरुआत भगवान गणेश और मां सरस्वती के पूजन से करने पर बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है. वहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से आई छात्रा वंदना शर्मा ने कार्यक्रम में बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार, अनुशासन, गुरु-भक्ति, माता-पिता के सम्मान और राष्ट्रसेवा का संकल्प भी दिलाया. उन्होंने बताया कि विद्यारंभ संस्कार का उद्देश्य केवल बच्चे को स्कूल भेजना नहीं, बल्कि उसके भीतर सीखने की विनम्रता, अच्छे आचरण और नैतिक जीवन की नींव रखना है. जिसकी शुरुआत यहां की गई है.