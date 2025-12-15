हैदराबाद में विद्यापति स्मृति पर्व का आयोजन, बोले गोपालजी ठाकुर- 'मिथिला को बांटने की हो रही साजिश'
हैदराबाद में मैथिल समाज के लोगों का जमावड़ा हुआ. मिथिला सामाजिक मंच ने विद्यापति स्मृति पर्व का आयोजन किया. पढ़ें पूरी खबर.
Published : December 15, 2025 at 3:25 PM IST
हैदराबाद : देश-विदेश में मिथिला के प्रवासी अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं. इसी कड़ी में मिथिला की धरती से हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद में मिथिला सामाजिक मंच की ओर से 7वें विद्यापति स्मृति पर्व का आयोजन किया गया. जिसमें सैकड़ों की संख्या में मैथिल इकठ्ठा हुए. सभी लोगों ने अपनी संस्कृति के संरक्षण का प्रण लिया.
हैदराबाद में विद्यापति स्मृति पर्व का आयोजन : रामकोटी सरोजिनी देवी नायडू कन्वेंशन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में दरभंगा के बीजेपी सांसद गोपालजी ठाकुर मुख्य अतिथी के रूप में उपस्थित हुए. इसके साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता एनवीएसएस प्रभाकर और बीजेपी की राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्ष शिल्पा रेड्डी भी शामिल हुए.
'मिथिला को बांटने की हो रही साजिश' : सांसद गोपालजी ठाकुर ने बिहार के लोगों से मिलकर खुशी जताई. कहा कि बिहार में मिथिला समाज का खास सम्मान है. इतनी दूर भी विद्यापति को सम्मान मिल रहा है इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? मैथिल जहां भी रहें अपने विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं. सांसद ने मिथिला क्षेत्र को अलग-अलग उपक्षेत्रों में बांटने की साजिश का विरोध जताया. लोगों से एकजुट होने की बात कही.
''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिला समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं. केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक मिथिला क्षेत्र को अग्रणी बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं.''- गोपालजी ठाकुर, सांसद, दरभंगा
NVSS प्रभाकर ने कहा कि बिहार के मिथिला कम्युनिटी के बहुत से लोग तेलंगाना राज्य में रहते हैं. उन्होंने यहां अपने रीति-रिवाजों, परंपराओं और कल्चर को जारी रखने के लिए उनकी तारीफ की. प्रभाकर ने कहा कि देश के सभी राज्यों के लोग तेलंगाना में रहते हैं और मिथिला समाज ट्रस्ट गरीब स्टूडेंट्स की पढ़ाई और युवाओं को फंडिंग के जरिए नौकरी दिलाने के प्रोग्राम चलाने के लिए बनाया गया है.
'समाज के उत्थान के लिए मिलना जरूरी' : मिथिला समाजिक मंच हैदराबाद के अध्यक्ष राम विनोद झा और महासचिव रंजन कुमार झा ने कहा कि वे तेलंगाना में रहते हैं. हर साल अपनी समस्याओं और समाज सेवा के कामों पर बात करने के लिए मिलते हैं. उन्होंने बताया कि वे 2004 से ये सेवाएं दे रहे हैं और साल में एक बार ऐसे कल्चरल प्रोग्राम के जरिए मिलते हैं.
सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन : इस मौके पर मैथिल कलाकार माधव राय, राधे भाई, रचना झा और उनकी टीम ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कमलाकांत झा ने अपने संदेश में मैथिली के विकास पर जोर दिया.
