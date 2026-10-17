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महाभारतकालीन विदुर कुटी बिजनौर: जहां श्रीकृष्ण ने खाया था बथुए का साग, जानें इतिहास, पर्यटन विकास और सुविधाएं

दुर्योधन के छप्पन भोग को त्यागकर पहुंचे थे श्रीकृष्ण: महात्मा विदुर के आश्रम में खाया था सादगी भरा बथुए का साग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक भूमि है, जिसका संबंध महाभारत के महात्मा विदुर और भगवान श्रीकृष्ण से जोड़ा जाता है. बिजनौर शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर दारानगर गंज में स्थित महात्मा विदुर कुटी धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है.

मान्यता है कि जब हस्तिनापुर में अन्याय और अधर्म बढ़ने लगा, तब महात्मा विदुर ने राजदरबार से दूर इस क्षेत्र में आश्रय लिया था. आज भी यह स्थान महाभारत की कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक परंपराओं के कारण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.

जानकारी देते पुजारी अनुज कुमार शर्मा और स्थानीय लोग. (Video Credit: ETV Bharat) श्रीकृष्ण और विदुर के सादगी भरे आतिथ्य की कहानी: महात्मा विदुर कुटी से जुड़ी सबसे चर्चित मान्यताओं में भगवान श्रीकृष्ण के यहां आने का प्रसंग शामिल है. कहा जाता है कि श्रीकृष्ण ने दुर्योधन के राजसी छप्पन भोग को छोड़कर महात्मा विदुर के यहां सादा भोजन ग्रहण किया था. लोकमान्यता के अनुसार, इस दौरान उन्होंने बथुए का साग खाया था. यह प्रसंग आज भी सादगी, प्रेम और सच्ची भक्ति के महत्व को दर्शाने वाली कथा के रूप में याद किया जाता है. धर्म, न्याय और नीति के प्रतीक हैं महात्मा विदुर: महात्मा विदुर को भारतीय परंपरा में धर्म, न्याय, विवेक और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है. महाभारत में उनके विचारों और नीतिगत शिक्षाओं का विशेष महत्व है. उनकी शिक्षाओं का संकलन 'विदुर नीति' आज भी जीवन, शासन, व्यवहार और नैतिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर प्रासंगिक माना जाता है. यही वजह है कि विदुर कुटी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी है. पर्यटन विकास की संभावनाएं, बुनियादी सुविधाओं पर जोर: विदुर कुटी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं का बेहतर होना जरूरी है. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बैठने के लिए बेंच, छायादार स्थान और पर्याप्त पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए. इसके साथ ही परिसर की नियमित साफ-सफाई और व्यवस्थित पैदल मार्ग भी जरूरी हैं. दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं होने से यह स्थल सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक बन सकता है. दिशा-सूचक बोर्ड और ऐतिहासिक जानकारी की जरूरत: दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को विदुर कुटी तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए मुख्य मार्गों पर स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाने चाहिए. परिसर में महात्मा विदुर के जीवन, महाभारत से जुड़ी मान्यताओं और स्थल के इतिहास की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी उपयोगी साबित हो सकते हैं. पार्क क्षेत्र में हरियाली, व्यवस्थित रास्ते और बैठने की पर्याप्त जगह पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बना सकती है. इन सुविधाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं.