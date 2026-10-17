महाभारतकालीन विदुर कुटी बिजनौर: जहां श्रीकृष्ण ने खाया था बथुए का साग, जानें इतिहास, पर्यटन विकास और सुविधाएं
बिजनौर स्थित महाभारतकालीन विदुर कुटी आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है. जानिए भगवान श्रीकृष्ण और महात्मा विदुर से जुड़ी इस पावन भूमि का इतिहास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:52 PM IST
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में गंगा से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक भूमि है, जिसका संबंध महाभारत के महात्मा विदुर और भगवान श्रीकृष्ण से जोड़ा जाता है. बिजनौर शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर दारानगर गंज में स्थित महात्मा विदुर कुटी धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है.
मान्यता है कि जब हस्तिनापुर में अन्याय और अधर्म बढ़ने लगा, तब महात्मा विदुर ने राजदरबार से दूर इस क्षेत्र में आश्रय लिया था. आज भी यह स्थान महाभारत की कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक परंपराओं के कारण श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.
श्रीकृष्ण और विदुर के सादगी भरे आतिथ्य की कहानी: महात्मा विदुर कुटी से जुड़ी सबसे चर्चित मान्यताओं में भगवान श्रीकृष्ण के यहां आने का प्रसंग शामिल है. कहा जाता है कि श्रीकृष्ण ने दुर्योधन के राजसी छप्पन भोग को छोड़कर महात्मा विदुर के यहां सादा भोजन ग्रहण किया था. लोकमान्यता के अनुसार, इस दौरान उन्होंने बथुए का साग खाया था. यह प्रसंग आज भी सादगी, प्रेम और सच्ची भक्ति के महत्व को दर्शाने वाली कथा के रूप में याद किया जाता है.
धर्म, न्याय और नीति के प्रतीक हैं महात्मा विदुर: महात्मा विदुर को भारतीय परंपरा में धर्म, न्याय, विवेक और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है. महाभारत में उनके विचारों और नीतिगत शिक्षाओं का विशेष महत्व है. उनकी शिक्षाओं का संकलन 'विदुर नीति' आज भी जीवन, शासन, व्यवहार और नैतिक मूल्यों से जुड़े विषयों पर प्रासंगिक माना जाता है. यही वजह है कि विदुर कुटी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी है.
पर्यटन विकास की संभावनाएं, बुनियादी सुविधाओं पर जोर: विदुर कुटी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी सुविधाओं का बेहतर होना जरूरी है. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ पेयजल, बैठने के लिए बेंच, छायादार स्थान और पर्याप्त पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए. इसके साथ ही परिसर की नियमित साफ-सफाई और व्यवस्थित पैदल मार्ग भी जरूरी हैं. दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं होने से यह स्थल सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक बन सकता है.
दिशा-सूचक बोर्ड और ऐतिहासिक जानकारी की जरूरत: दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को विदुर कुटी तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए मुख्य मार्गों पर स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाने चाहिए. परिसर में महात्मा विदुर के जीवन, महाभारत से जुड़ी मान्यताओं और स्थल के इतिहास की जानकारी देने वाले सूचना बोर्ड भी उपयोगी साबित हो सकते हैं. पार्क क्षेत्र में हरियाली, व्यवस्थित रास्ते और बैठने की पर्याप्त जगह पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बना सकती है. इन सुविधाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं.
स्थानीय लोगों ने उठाए साफ-सफाई पर सवाल: पर्यटन विकास की संभावनाओं के बीच विदुर कुटी परिसर की साफ-सफाई को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है. एक स्थानीय निवासी का कहना है कि मंदिर परिसर के बाहर साफ-सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है और शौचालय भी गंदे रहते हैं. उनका मानना है कि मंदिर परिसर समिति को इस ओर ध्यान देना चाहिए. धार्मिक महत्व वाले इस स्थल पर स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था होने से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.
2023 से 2026 तक विकास योजनाओं पर नजर: विदुर कुटी क्षेत्र में पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग समय पर कई योजनाओं की जानकारी सामने आई है. वर्ष 2023 में करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्र में जैव विविधता पार्क विकसित करने की योजना को मंजूरी मिलने की बात सामने आई थी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 6.28 करोड़ रुपये बताई गई थी. वर्ष 2024 में गंगा की धारा को विदुर कुटी के नजदीक लाने के लिए जल चैनल विकसित करने की योजना चर्चा में आई, जिसकी अनुमानित लागत करीब 24 से 32 करोड़ रुपये बताई गई थी. इन योजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र की प्राकृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत करने के साथ पर्यटकों के लिए आकर्षण बढ़ाना भी है.
2025 और 2026 में पर्यटन विकास की उम्मीदें: वर्ष 2025 में विदुर कुटी के पर्यटन विकास के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति की खबर सामने आई थी. वहीं, वर्ष 2026 में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं के तहत विदुर कुटी के समेकित विकास के लिए चार करोड़ रुपये की स्वीकृति की जानकारी सामने आई. विकास योजनाओं में प्रवेश द्वार, पर्यटक सुविधाएं, विदुर प्रसंग पार्क और परिसर के समग्र विकास जैसे कार्यों पर जोर दिए जाने की बात कही गई है. हालांकि, इन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, स्वीकृत धनराशि और निर्माण कार्यों की प्रगति की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है.
आस्था के साथ सुविधाओं का विकास भी जरूरी: महात्मा विदुर कुटी बिजनौर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. महाभारत से जुड़ी मान्यताएं इस स्थल को विशेष बनाती हैं, जबकि गंगा के आसपास का क्षेत्र इसके प्राकृतिक महत्व को भी बढ़ाता है. अगर पर्यटन विकास की योजनाओं के साथ साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, पार्किंग और सूचना व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए, तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सकता है. इससे विदुर कुटी धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ बिजनौर में पर्यटन और स्थानीय रोजगार के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी बन सकती है.
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