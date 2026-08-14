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विदिशा में डॉन बुलवाने कर दी पिटाई, युवक पर बरसाए बेल्ट, खुद को बचाने गिड़गिड़ाता रहा पीड़ित

विदिशा में कुछ युवकों ने एक युवक की बेहरमी से की पिटाई,हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की गुहार लगाता पीड़ित,डॉन कहलवाने की जिद करते युवक.

VIDISHA YOUTHS BRUTALLY BEAT MAN
विदिशा में डॉन बुलवाने के लिए कर दी पिटाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 7:20 PM IST

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विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा से बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. कुछ युवक खुद को डॉन कहलवाना चाहते हैं, जिसे लेकर वे एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं. वह युवक से जबरन खुद को डॉन कहने के लिए कह रहे हैं. मामला सामने आने के बाद विदिशा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

खुद को डॉन कहलवाने की जिद, बेल्ट और थप्पड़ों से युवक को पीटा

वीडियो में युवक पीड़ित को बेल्ट और थप्पड़ों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, युवक उसे डराकर जबरन खुद को क्षेत्र का डॉन कहलवा रहे हैं. उससे दबंगों के नाम बुलवा रहे हैं. पीड़ित युवक दर्द से कराहते हुए हाथ जोड़कर उनके कहे अनुसार नाम दोहराता दिख रहा है. जमीन पर बैठा युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है. आरोपियों ने इस पूरी बर्बरता का खुद ही वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो गया है.

31 मई की घटना, 1 जून को हुई FIR

मामले को लेकर सीएसपी अतुल सिंह ने बताया कि, "यह घटना 31 मई की है. इस संबंध में 1 जून को ही पुलिस थाने में मामला पंजीकृत कर लिया गया था. मामला सैन समाज के एक युवक के साथ दांगी समाज के युवकों द्वारा मारपीट किए जाने से जुड़ा हुआ है. यह वीडियो पहले भी हमारे संज्ञान में आया था और उसी समय एफआईआर दर्ज कर ली गई थी. सीएसपी ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस को सूचना मिली है कि आरोपी घटना के बाद से क्षेत्र छोड़कर लखनऊ की तरफ भाग गए हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ भेजी जा रही टीम

सीएसपी अतुल सिंह ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित कर दी गई है और टीम को लखनऊ भेजा जा रहा है. पुलिस जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई करेगी. पुलिस का कहना है कि जिले में किसी भी तरह की गुंडागर्दी या असामाजिक तत्वों की दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.

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