विदिशा में युवक की बेरहमी से पिटाई, कालिख पोत मुंडवाया सिर, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया
नाबालिग से प्रेम प्रसंग के आरोप में विदिशा में युवती के परिजन ने युवक के साथ की हैवानियत. पुलिस ने दर्ज किया मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:48 PM IST
विदिशा: लटेरी थाना क्षेत्र में एक युवक और नाबालिग युवती के बीच कथित प्रेम प्रसंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. सोमवार को दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने के बाद युवती के परिजन ने युवक की बेरहमी से पीटा. युवक का सिर मुंडवाया और जूतों-चप्पलों की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला. गांव वालों और परिजन ने इस पूरी घटना के वीडियो बनाए और उसे सर्कुलेट कर दिया. पुलिस दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर जांच कर रही है.
परिजनों ने युवक को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा
विदिशा के मोहनपुर खुर्द गांव में सोमवार को एक युवक को युवती के परिजनों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया. इसके बाद मौके पर जमकर बवाल हुआ. परिजन ने मौके पर ही उसको लात-घूसों और लाठियों से जमकर पीटा और रस्सियों से बांध दिया. इसके बाद गांव के अन्य लोग भी मौके पर इकठ्ठे हो गए. गुस्साए लोगों ने उसकी फिर जमकर पिटाई की और हैवानियत की सभी सीमाएं लांघ दीं.
कालिख पोती, अधमरा कर मुंडवाया सिर
परिजन और गांव के लोगों ने युवक को जमीन पर गिराकर जमकर मारा. चारों ओर से उस पर लात-घूसों से बरसात की. जब युवक अधमरा हो गया तो उसके चेहरे पर कालिख पोती और फिर उसका सिर मुंडवाया.
जूते की माला पहनाकर निकाला जुलूस
गांव वालों ने युवक को पुलिस के हवाले करने की जगह उसका सिर मुंडवाने के बाद जूतों की माला पहनाई गई. इसके बाद पूरे गांव में उसका जुलूस निकाला गया. इस दौरान गांव के कई लोगों ने पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में रिकॉर्ड किया. इसके बाद इस पूरी घटना को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया.
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मौके पर पहुंची पुलिस ने की कार्रवाई
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लाया गया. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने बताया कि "नाबालिग युवती की शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. वहीं युवक की शिकायत पर युवती के परिजन और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ मारपीट और अपमानित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है."