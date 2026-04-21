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विदिशा में युवक की बेरहमी से पिटाई, कालिख पोत मुंडवाया सिर, जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया

विदिशा में युवक की बेरहमी से पिटाई ( ETV Bharat )