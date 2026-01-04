ETV Bharat / state

लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे दबंग, युवक ने विरोध किया तो चाकू घोंपकर हत्या

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक शुभम चौबे ने बीते दिनों एक युवती के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था. इसी बात को लेकर आरोपियों ने उससे रंजिश पाल ली. शनिवार रात करीब 9 बजे करैयाखेड़ा रोड क्षेत्र निवासी कुछ युवक मोटरसाइकिलों से मौके पर पहुंचे और शुभम के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में शनिवार रात एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लड़की से छेड़खानी का विरोध करना 22 वर्षीय शुभम चौबे को इतना भारी पर गया कि उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है जबकि मृतक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है.

लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बहा खून

स्थानीय निवासी आशीष लोधी ने बताया कि "कुछ दिन पहले लड़की से छेड़छाड़ को लेकर शुभम और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. शनिवार को एक युवक ने शुभम पर पहले हमला किया, इसके करीब 15 से 20 मिनट बाद 5 से 7 मोटरसाइकिलों पर सवार लगभग 20 लोग मौके पर पहुंचे और उसके के साथ बेरहमी से मारपीट की."

युवक की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश

घटना में गंभीर रूप से घायल शुभम को तत्काल विदिशा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि "शुभम हमारी कॉलोनी का रहने वाला था और बेहद मिलनसार स्वभाव का युवक था. वह पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी भी करता था. उसकी हत्या से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है."

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे और सिविल लाइन थाना प्रभारी आर.के. मिश्रा सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "घटनास्थल से अहम सुराग और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा."