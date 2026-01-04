ETV Bharat / state

लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे दबंग, युवक ने विरोध किया तो चाकू घोंपकर हत्या

विदिशा में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस.

VIDISHA MURDER CASE
विदिशा में युवक की चाकू से गोदकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 4, 2026 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में शनिवार रात एक दिल-दहला देने वाला मामला सामने आया है. सिविल लाइन थाना क्षेत्र की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में लड़की से छेड़खानी का विरोध करना 22 वर्षीय शुभम चौबे को इतना भारी पर गया कि उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है जबकि मृतक के परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है.

युवक की चाकू गोदकर हत्या

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मृतक शुभम चौबे ने बीते दिनों एक युवती के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था. इसी बात को लेकर आरोपियों ने उससे रंजिश पाल ली. शनिवार रात करीब 9 बजे करैयाखेड़ा रोड क्षेत्र निवासी कुछ युवक मोटरसाइकिलों से मौके पर पहुंचे और शुभम के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की चाकू घोंपकर हत्या (ETV Bharat)

लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बहा खून

स्थानीय निवासी आशीष लोधी ने बताया कि "कुछ दिन पहले लड़की से छेड़छाड़ को लेकर शुभम और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. शनिवार को एक युवक ने शुभम पर पहले हमला किया, इसके करीब 15 से 20 मिनट बाद 5 से 7 मोटरसाइकिलों पर सवार लगभग 20 लोग मौके पर पहुंचे और उसके के साथ बेरहमी से मारपीट की."

युवक की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश

घटना में गंभीर रूप से घायल शुभम को तत्काल विदिशा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं, वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र लोधी ने बताया कि "शुभम हमारी कॉलोनी का रहने वाला था और बेहद मिलनसार स्वभाव का युवक था. वह पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी भी करता था. उसकी हत्या से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है."

VIDISHA MAN STABBED DEATH
मृतक शुभम चौबे की फाइल फोटो (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत चौबे और सिविल लाइन थाना प्रभारी आर.के. मिश्रा सहित भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने बताया कि "घटनास्थल से अहम सुराग और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं. पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा."

TAGGED:

VIDISHA NEWS
VIDISHA GIRL MOLESTATION CASE
MADHYA PRADESH NEWS
VIDISHA MAN STABBED DEATH
VIDISHA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.