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विदिशा के निजी अस्पताल के ओटी में महिला की मौत, 3 डॉक्टर्स के खिलाफ FIR

विदिशा में डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत. जांच कमेटी ने पाया कि अस्पताल में आपातकालीन सुविधाएं नहीं थीं.

Vidisha FIR Against 3 Doctors
ओटी में महिला की मौत, 3 डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
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रिपोर्ट : रवि प्रजापति

​विदिशा : कोतवाली पुलिस ने महिला की मौत के मामले में 03 डॉक्टर्स के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई शासन द्वारा गठित जांच दल की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की गई. प्रथम दृष्टया इलाज में घोर लापरवाही की पुष्टि हुई है. ​

विदिशा कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज (ETV BHARAT)

महिला के पति ने की थी शिकायत

मामले के अनुसार 14 फरवरी 2025 को ग्राम मूडरा पीताम्बर (नटेरन) निवासी राकेश रघुवंशी ने पुलिस में शिकायत की थी. इसमें कहा गया था "उसकी 26 वर्षीय पत्नी ज्योति रघुवंशी का नि:संतानता का उपचार पिछले 8 महीने से डॉ. शरद कुशवाह के क्लीनिक पर चल रहा था. 14 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे डॉ. कुशवाह ने ज्योति को जांच (हिस्ट्रोस्कोपी) के लिए वर्मा अस्पताल, शास्त्री नगर में भर्ती कराया."

ऑपरेशन थियेटर में महिला की मौत

शिकायत में परिजनों का आरोप है "सुबह 10 बजे डॉ. शरद कुशवाह, डॉ. अंकित श्रीवास्तव और अस्पताल की संचालक डॉ. विधि वर्मा ज्योति को ऑपरेशन थिएटर (OT) में ले गए. इस दौरान उसकी मौत हो गई." मामले की गंभीरता को देखते हुए विदिशा कलेक्टर द्वारा 4 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया.

जांच दल के निष्कर्षों ने निजी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े किए. समिति ने पाया कि डॉ. शरद कुशवाह और डॉ. अंकित श्रीवास्तव ने चिकित्सा मानदंडों और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध कार्य किया.

अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं नहीं थीं

रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है "वर्मा अस्पताल में आवश्यक 'इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट' और आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं. इसके बावजूद वहां हिस्ट्रोस्कोपी जैसा प्रोसीजर किया गया." जांच दल ने अस्पताल संचालक और संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव रखा.

कोतवाली पुलिस ने डॉ. शरद कुशवाह, डॉ. अंकित श्रीवास्तव और डॉ. विधि वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है. कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया बताया "3 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है."

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