विदिशा में अंधविश्वास बना जान का दुश्मन, डॉक्टरों ने CPR देकर महिला का बचाया

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा में अंधविश्वास के चलते महिला की जान जाते-जाते बची. जब महिला की सांसे थमने वाली थीं, तभी उसके परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल भागे. समय रहते परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टरों ने सीपीआर देकर उसकी जान बचा ली. पूरा घटनाक्रम यह है कि विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र में सोमवार की रात एक महिला अपने घर पर सो रही थी. इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी.

इस घटना के बाद परिजन घबरा गए और उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने के लिए गांव के ओझा के पास ले गए. झाड़ फूंक के बाद जब महिला की हालत सामान्य हुई, तो परिवार के लोगों का लगा कि महिला खतरे से बाहर है. वह उसे लेकर घर लौट आए. शुरुआती घंटों में महिला की तबीयत ठीक लग रही थी, लेकिन धीरे-धीरे सांप के जहर का असर बढ़ने लगा और उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी. यह देखकर परिजन घबराए और आनन-फानन में उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे.

झाड़ फूंक के चक्कर में महिला की बिगड़ी तबीयत (ETV Bharat)

डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जान

अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत देखकर उसे तुरंत भर्ती किया और इलाज शुरू कर दिया. महिला की सांसें थमने लगी थीं, ऐसे में डॉक्टरों ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई. एंटी-स्नेक वेनम और अन्य दवाएं दी. जिसके बाद महिला की हालत में सुधार आने लगा. फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन खतरे से बाहर बताई जा रही है. परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि "हम अंधविश्वास में पड़ गए थे. अब हमें समझ आया है कि ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए."

डॉक्टरों ने CPR देकर महिला का बचाया (ETV Bharat)

डॉक्टर ने लोगों से की अपील

डॉ. धर्मेंद्र रघुवंशी ने बताया कि "महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था. उसकी सांसें टूटने वाली थीं और दिल की धड़कन भी कमजोर पड़ रही थी. समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई. यदि परिजन झाड़-फूंक में समय न गंवाते और सीधे अस्पताल आते, तो महिला की स्थिति सामान्य रहती. उन्होंने लोगों से अपील की है कि "सांप के काटने पर किसी भी प्रकार की झाड़-फूंक में न उलझें, बल्कि तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचें. ताकि पीड़ित को समय पर इलाज मिल सके और जान बचाई जा सके."