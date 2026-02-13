ETV Bharat / state

विदिशा में बारातियों से भरी कार हादसे का शिकार, 3 लोगों की मौत, 7 गंभीर घायल

विदिशा में बारातियों की कार हादसे का शिकार, 3 लोगों की मौत ( ETV Bharat )

विदिशा: विदिशा में बारातियों से भरी एक कार हादसे का शिकार हो गई जिसमें 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये हैं. घायलों का उपचार जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज विदिशा में किया जा रहा है.

रायसेन के गैरतगंज से जाफरखेड़ी आ रही थी बारात

विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जाफरखेड़ी के पास गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. रायसेन जिले के गैरतगंज से जाफरखेड़ी आ रही बारात की टवेरा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सूखे तालाब में जा गिरी. टवेरा वाहन में 10 लोग सवार थे और बारात जाफरखेड़ी निवासी दशरथ सिंह के यहां पहुंचने वाली थी. बताया जा रहा है कि वाहन तेज रफ्तार में था और इलाके में अंधेरा होने के कारण ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरी.

विदिशा में दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की गई जान (ETV Bharat)

गंभीर घायलों का मेडिकल कालेज विदिशा में इलाज जारी

तालाब में पानी नहीं था, लेकिन गाड़ी के पलटने से लोगों को गंभीर चोटें आईं और हादसे में 35 वर्षीय राजेश लोधी, 30 वर्षीय सोनू लोधी (ड्राइवर) और 35 वर्षीय चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों में अशोक लोधी (25), राज बोधी (14), बृजेश लोधी (27), सुदीप लोधी (20), 45 वर्षीय भावसिंह लोधी और 10 वर्षीय ऋतुराज लोधी की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. वहीं, इन घायलों में से एक को देर रात भोपाल रेफर किया गया.